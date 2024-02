Am Sams­tag, den 03.02., fin­det ab 13 Uhr eine Demon­stra­ti­on in Soli­da­ri­tät mit Palä­sti­na statt. Die Demon­stra­ti­on star­tet am Bahn­hofs­vor­platz und zieht von dort aus zum Max­platz. Erwar­tet wer­den cir­ca 100 Personen.

„Inter­na­tio­nal bekun­den Mil­lio­nen von Men­schen ihre Soli­da­ri­tät mit dem unter­drück­ten Palä­sti­na. Inter­na­tio­nal gehen Mil­lio­nen Men­schen auf die Stra­ße, um für die Ein­hal­tung des Völ­ker­rechts, gegen den israe­li­schen Geno­zid, gegen Isra­els Apart­heid-System zu demon­strie­ren“, for­mu­liert einer der Orga­ni­sa­to­ren der Demo sei­ne Beweg­grün­de. „Das wol­len wir auch in Bam­berg erreichen!“