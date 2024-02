Teil Zwei des Dop­pel­packs für den BBC Bay­reuth in der hei­mi­schen Ober­fran­ken­hal­le: Am Mitt­woch (7. Febru­ar) steht der 21. Spiel­tag auf dem Pro­gramm. Zu Gast ist das Spit­zen­team von Medi­po­lis SC Jena. Gegen die Thü­rin­ger hat der BBC gute Erinnerungen.

„Jetzt wol­len wir im kom­men­den Heim­spiel gegen Jena nach­le­gen“, kün­dig­te Match­win­ner Aaron Car­ver nach dem wich­ti­gen Sieg gegen die ART Giants Düs­sel­dorf am Sams­tag an. Den Auf­ruf von Phil­ip Jalal­po­or nach mann­schaft­li­cher Geschlos­sen­heit setz­te das Team nach dem Aus­fall von Esa Ahmad bra­vou­rös um und zeig­te mit dem Arbeits­sieg neue Qualitäten.

An die­se Geschlos­sen­heit und phy­sisch star­ke Vor­stel­lung, vor allem beim Offen­siv­re­bound, will der BBC gegen die Jenen­ser anknüp­fen. Die haben sich im Spit­zen­du­ell zu Hau­se gegen die Gla­dia­tors Trier nach gro­ßem Kampf unglück­lich geschla­gen geben müs­sen. Es war die zwei­te Nie­der­la­ge in Fol­ge. Von einem Nega­tiv­trend Jenas will Head Coach Mla­den Dri­jen­cic über­haupt nichts wis­sen. „Jena zeigt über die gan­ze Sai­son bestän­dig, was in dem Team steckt. Coach Björn Harm­sen stellt das Team her­vor­ra­gend ein. Es wird enorm schwer, gegen sie zu bestehen.“

Dass die­ses Unter­fan­gen nicht aus­sichts­los ist, zeigt die Sta­ti­stik der lau­fen­den Sai­son. In der Hin­run­de sicher­te sich der BBC mit 85:68 die Punk­te in Jena. „Damals wie zuletzt gegen Düs­sel­dorf waren wir gera­de beim Rebound sehr robust. Die­se Per­for­mance gilt es, erneut abzu­ru­fen“, for­dert Dri­jen­cic von sei­nen zur Ver­fü­gung ste­hen­den Spie­lern. Neu­zu­gang Bes­nik Bek­te­shi soll dabei an sein viel ver­spre­chen­des Debüt anknüp­fen, als er gegen die ART Giants von der Bank kam.

Jump in der Ober­fran­ken­hal­le ist um 19 Uhr. Dann will der auf Platz 9 in Lau­er­stel­lung lie­gen­de BBC die hoch gewet­te­ten Thü­rin­ger ein zwei­tes Mal ärgern – und im Ren­nen um die Play­off-Plät­ze wie­der voll mitmischen.