BAY­REUTH – Am Faschings­diens­tag, 13. Febru­ar, fin­det um 18 Uhr der Offe­ne Treff Betreu­ung statt. Ein­ge­la­den sind neben Betreu­ern, Bevoll­mäch­tig­ten, Betrof­fe­nen oder Ange­hö­ri­gen auch alle am Betreu­ungs­recht Inter­es­sier­ten. Dies­mal stellt Frau Möh­le vom Sozi­al­päd­ago­gisch-Medi­zi­ni­schen Fach­dienst der Sozi­al­ver­wal­tung des Bezirks Ober­fran­ken ihre Arbeit vor und steht für Fra­gen zur Ver­fü­gung. Im Anschluss ist ein gemein­sa­mer Gedan­ken- und Infor­ma­ti­ons­aus­tausch zu allen betreu­ungs­recht­lich rele­van­ten The­men mög­lich. Beglei­tet wird die Ver­an­stal­tung von Mit­ar­bei­tern des Betreu­ungs­ver­eins der Cari­tas sowie der Betreu­ungs­stel­len des Land­krei­ses und der Stadt.Das Tref­fen fin­det wie gewohnt im Sozi­al­ca­fé der Stadt­mis­si­on in der Sophien­stra­ße 23–25 statt. Es bedarf kei­ner Anmel­dung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Inter­es­sier­te vom Betreu­ungs­ver­ein der Cari­tas unter 0151/54045999.