Mit zwei Heim­sie­gen in Fol­ge wol­len die Bas­ket­bal­ler des ATS Kulm­bach die Sie­ges­se­rie fort­set­zen und den haus­ho­hen Favo­ri­ten aus Reg­nitz­tal vor Pro­ble­me stel­len. Auch die erfolgs­ver­wöhn­ten Geg­ner aus dem Raum Bam­berg müs­sen sich den Stra­pa­zen der deut­lich stär­ke­ren Bay­ern­li­ga Nord in die­ses Sai­son stel­len und haben bereits drei Nie­der­la­gen kas­siert. Den­noch gehört die Mann­schaft um Coach Con­ny Weiß zu den Dau­er­bren­nern wenn es um den Kampf um die Mei­ster­schaft geht. Die Kulm­ba­cher müs­sen ins­be­son­de­re den Top­spie­ler Mar­kus Mül­ler unter Kon­trol­le brin­gen, der mit knapp 20 Punk­ten pro Par­tie an der Spit­ze der besten Punk­te­samm­ler ist.

ATS Kulm­bach: Brown, Hansl, Koths, Schwa­ben­land A, Jung­bau­er, Schwa­ben­land P, Arlt, Pas­sing, Eck­hardt, Pietsch, Malla­nik, Mitchell