Am ver­gan­ge­nen Sams­tag gewann der ATS Kulm­bach sou­ve­rän gegen Reg­nitz­tal Bas­kets 2

Vol­ler Élan ging es für die Kulm­ba­cher am Sams­tag Abend in das Spiel gegen Reg­nitz­tal Bas­kets 2, wel­che die­se Sai­son schon 11 Sie­ge in 14 Spie­len ein­fah­ren konnten.

Bereits von Anfang an zeig­ten die Bas­ket­bal­ler des ATS wie sehr sie die­sen Sieg woll­ten. Nach sechs Minu­ten führ­ten sie bereits mit 11 Punk­ten und bau­ten die­sen Vor­sprung sogar noch wei­ter aus. Zum Ende des Vier­tels kas­sier­ten die Bier­städ­ter jedoch noch zwei Dreier.

Im zwei­ten Vier­tel konn­ten die Kulm­ba­cher ihren Vor­sprung wei­ter­hin aus­bau­en. Vor­ne konn­te man durch ein­drucks­vol­les Team­spiel ein­fa­che Punk­te gene­rie­ren. Bemer­kens­wert war vor allem die Defen­se, ange­führt von Mar­cus Malla­nik, wel­cher den geg­ne­ri­schen Point Guard erst­klas­sig ver­tei­digt hat.

Auch nach der Halb­zeit hat­te die Gast­mann­schaft kei­ne Chan­ce noch mal ran zu kom­men. Kulm­bach setz­te sei­ne domi­nan­te Lei­stung fort und bau­te die Füh­rung wei­ter aus. (76:50)

Im letz­ten Abschnitt ver­wal­te­ten die Kulm­ba­cher ihre deut­li­che Füh­rung abgeklärt.

End­stand 95:68

Mit die­sem Sieg konn­te Kulm­bach ihren drit­ten Sieg in Fol­ge erzie­len, was ihre gute Form unter­streicht. Das Team kann stolz auf ihre Lei­stung sein und wird wei­ter hart arbei­ten, um ihre Erfolgs­se­rie fortzusetzen.

ATS Kulm­bach: Brown (14 Punkte/​0 Drei­er), Koths (17/1), Jung­bau­er (20), Schwa­ben­land, Pas­sing (10/1), Eck­hardt (8), Malla­nik (10/1), Mit­chell (11), Hansl (5), Pietsch

ATS Kulm­bach – Reg­nitz­tal Bas­kets 2 95:68 (26:17, 24:14, 26:19, 19:18)