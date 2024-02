Am Diens­tag, 30. Janu­ar 2024, über­reich­te der stell­ver­tre­ten­de Land­rat Klaus Bau­er im Land­rats­amt Bay­reuth Geld­prei­se im Gesamt­wert von 900 Euro an die Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner des Wert­stoff­pass-Gewinn­spiels 2023. Das Gewinn­spiel der Abfall­wirt­schaft des Land­krei­ses Bay­reuth im Zusam­men­hang mit der Nut­zung des Wert­stoff­pas­ses hat zum Ziel, die The­men „rich­ti­ge Ent­sor­gung von Elek­tro­alt­ge­rä­ten“ und „Wert­stoff­kreis­lauf“ ins Bewusst­sein der Bevöl­ke­rung zu rücken.

Sechs Gewin­ne­rin­nen und Gewinner

Die Gewinn­chan­cen wur­den ver­dop­pelt. Wäh­rend bis­lang nur drei Gewin­ne ver­ge­ben wor­den waren, wur­den nun erst­mals sechs Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner aus dem Kreis der 120 Teil­neh­men­den gezo­gen. Der stell­ver­tre­ten­de Land­rat Klaus Bau­er gra­tu­lier­te ihnen allen und bedank­te sich dafür, dass sie mit Ihrem Ver­hal­ten einen Bei­trag zur Wert­stoff­wie­der­ver­wer­tung leisten.

Wert­stoff­pass

Elek­tro­alt­ge­rä­te ent­hal­ten wert­vol­le Roh­stof­fe und sel­te­ne Erden und kön­nen nur geson­dert gesam­melt auch wie­der­ver­wer­tet wer­den. Dies schont Res­sour­cen, Kli­ma und Umwelt.

Der Wert­stoff­pass ist an den Abga­be­stel­len für Elek­tro­alt­ge­rä­te in Peg­nitz und Bind­lach, im Land­rats­amt und in allen Rat­häu­sern des Land­krei­ses erhält­lich. Die Abga­be von Elek­tro­alt­ge­rä­ten wird mit einem Stem­pel auf dem Wert­stoff­pass bestä­tigt – und mit nur zwei Stem­peln kommt der Wert­stoff­pass direkt in den Los­topf der Abfall­wirt­schaft des Land­krei­ses mit Gewinn­chan­cen für den Wertstoffpassinhaber.

Sam­mel­stel­len für Elektroaltgeräte

Elek­tro­alt­ge­rä­te sind alle Gerä­te, die mit­tels Stecker oder Bat­te­rie, Akku bzw. Knopf­zel­le betrie­ben wer­den – das sind z.B. Fern­se­her, Wasch­ma­schi­ne, Kühl­ge­rät, Fön, elek­tri­sche Zahn­bür­ste, Wecker, Han­dy, LED-Lam­pe, Anten­ne, Sicherung.

Zu beach­ten ist, dass Elek­tro­alt­ge­rä­te auf kei­nen Fall in den Rest­müll oder die Gel­be Ton­ne, auch nicht zum Schrott­händ­ler gehö­ren, son­dern geson­dert gesam­melt wer­den müs­sen. Im Land­kreis kann man Elek­tro­alt­ge­rä­te kosten­los an den ent­spre­chen­den Sam­mel­stel­len in Peg­nitz (Klei­ner Johan­nes 4–6, don­ners­tags von 14 bis 20 Uhr und jeden letz­ten Sams­tag im Monat von 8 bis 12 Uhr geöff­net) und in Bind­lach (Im Let­te­rer 2, geöff­net frei­tags von 11 bis 17 Uhr) abgeben.

Zusätz­lich wer­den alte und defek­te Elek­tro­klein­ge­rä­te bis zu einer Abmes­sung von 50 Zen­ti­me­tern auch bei der Pro­blem­müll­samm­lung mit dem Umwelt­mo­bil ange­nom­men. Aller­dings ist es hier aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den nicht mög­lich, einen Stem­pel in den Wert­stoff­pass zu erhal­ten. Die Anlie­fe­rer wer­den jedoch gebe­ten, Bat­te­rien und Akkus sowie Leucht­mit­tel mög­lichst vor der Abga­be aus den Gerä­ten zu ent­fer­nen und die­se sepa­rat dem Ent­sor­gungs­per­so­nal zu übergeben.

Das neue Wert­stoff­pass-Gewinn­spiel 2024 umfasst eben­falls wie­der Geld­prei­se im Wert von ins­ge­samt 900 Euro, die auf sechs Gewin­ner ver­teilt werden.