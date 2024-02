Der Haupt- und Finanz­aus­schuss des Stadt­rats ent­schei­det in sei­ner Sit­zung am Mitt­woch, 7. Febru­ar, um 16 Uhr, unter ande­rem über die Annah­me einer Schen­kung. Kon­kret geht es um ein Soft­ware­pa­ket für den Fach­be­reich Mecha­tro­nik der Staat­li­chen Berufs­schu­le. Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht der Erlass einer Rechts­ver­ord­nung für einen ver­kaufs­of­fe­nen Sonn­tag am 14. April anläss­lich der Bay­reu­ther „Mobi­li­täts­ta­ge“. Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.