Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

16-Jäh­ri­ger fährt erneut ohne Füh­rer­schein und unter Drogeneinfluss

Coburg. Zum wie­der­hol­ten Mal tra­fen Cobur­ger Poli­zi­sten am Sonn­tag­abend einen 16-jäh­ri­gen Cobur­ger mit sei­nem Motor­rol­ler fah­rend ohne Füh­rer­schein im Cobur­ger Stadt­ge­biet an. Der Mann stand, wie auch schon in der Ver­gan­gen­heit, unter Drogeneinfluss.

Bei der Kon­trol­le des Moped­fah­rers am Sonn­tag um 20:30 Uhr in der Kar­che­stra­ße fiel den Beam­ten die Dro­gen­be­ein­flus­sung des Man­nes auf. Der 16-Jäh­ri­ge war zudem ohne die erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis unter­wegs. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt, stell­ten den Rol­ler ver­kehrs­si­cher ab und nah­men den Fahr­zeug­schlüs­sel in Ver­wah­rung. Im Anschluss folg­te eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum. Bei einer Durch­su­chung der Per­son fan­den die Beam­ten eine klei­ne­re Men­ge Rausch­gift. Nach Durch­füh­rung der erfor­der­li­chen Maß­nah­men setz­ten die Beam­ten den 16-Jäh­ri­gen wie­der auf frei­en Fuß.

Als die Beam­ten erneut an der Kon­trollört­lich­keit in der Kar­che­stra­ße vor­bei­fuh­ren, war der Motor­rol­ler, den der 16-Jäh­ri­ge zuvor nutz­te, nicht mehr vor Ort. Die Beam­ten tra­fen schließ­lich den Mann samt Klein­kraft­rad an des­sen Wohn­an­we­sen an. Die­ser nutz­te einen Zweit­schlüs­sel um sei­nen Rol­ler von der Kon­trollört­lich­keit abzu­ho­len. Er fuhr trotz vor­he­ri­ger Beleh­rung erneut unter Dro­gen­ein­fluss und ohne Fahr­erlaub­nis. Auf­grund der erneu­ten Fahrt erfolg­te eine wei­te­re Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum. Da nicht aus­zu­schlie­ßen war, dass der Mann noch über einen wei­te­ren Schlüs­sel für das Moped ver­füg­te, stell­ten die Beam­ten das Zwei­rad sicher und brach­ten es auf die Poli­zei­dienst­stel­le. Gegen den 16-Jäh­ri­gen wird nun wegen Besit­zes von Betäu­bungs­mit­teln ermit­telt. Wei­ter­hin erstat­ten die Beam­ten Straf­an­zei­ge wegen zwei Fäl­len von Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis sowie zwei Fäl­len von Fah­ren unter Drogeneinfluss.

Drei Leicht­ver­letz­te und hoher Sach­scha­den nach Vorfahrtsverletzung

Coburg. Drei ver­letz­te Fahr­zeug­insas­sen und min­de­stens 40.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les vom Sonn­tag­nach­mit­tag im Cobur­ger Stadt­teil Seidmannsdorf.

Der 23-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher über­sah am Sonn­tag um 14:10 Uhr beim Abbie­gen vom Ket­schen­grund in die Rohr­ba­cher Stra­ße mit sei­nem BMW den BMW einer 42-Jäh­ri­gen aus dem Land­kreis Coburg. Der Unfall­ver­ur­sa­cher prall­te mit der Fahr­zeug­front gegen die lin­ke Fahr­zeug­sei­te des Autos der 42-Jäh­ri­gen. Die Frau ver­lor die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug und prall­te mit der Fahr­zeug­front gegen eine Mau­er. Der Unfall­ver­ur­sa­cher sowie die Unfall­geg­ne­rin und ihr zwei­jäh­ri­ges Kind wur­den vom Ret­tungs­dienst in die Not­auf­nah­me des Cobur­ger Kli­ni­kums gebracht. Das Auto der 42-Jäh­ri­gen war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung gegen den 23-Jährigen.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Dro­gen im Kofferraum

BERG, LKR. HOF. Bei einer Kon­trol­le am Frei­tag­nach­mit­tag ent­deck­te die Poli­zei meh­re­re im Kof­fer­raum ver­steck­te Dro­gen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Am Frei­tag, gegen 17.50 Uhr, hat­ten die Beam­ten bei einer 33-jäh­ri­gen Thai­län­de­rin den rich­ti­gen Rie­cher. Die Fah­re­rin eines Hyun­dai leug­ne­te im Rah­men der Kon­trol­le zunächst den Besitz ille­ga­ler Gegen­stän­de. Bei der Durch­su­chung des Kof­fer­rau­mes fan­den die Poli­zi­sten diver­se Beu­tel mit Rausch­gift. Es wur­den neben Metham­phet­ami­nen auch Ecsta­sy und Koka­in sowie meh­re­re Uten­si­li­en sicher­ge­stellt. Wei­ter ergab ein Vor­test, dass die Frau ihr Fahr­zeug unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln führte.

Nach einer Blut­ent­nah­me wur­de die 33-Jäh­ri­ge wie­der auf frei­en Fuß gesetzt. Auf­grund der auf­ge­fun­de­nen Men­ge an Betäu­bungs­mit­teln hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof die Ermitt­lun­gen dazu über­nom­men. Neben der Straf­an­zei­ge dro­hen ihr auch fahr­erlaub­nis­recht­li­che Konsequenzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Alko­ho­li­siert hin­term Steuer

Main­leus – Am Sonn­tag in der früh wur­de ein Ver­kehrs­teil­neh­mer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Dabei wur­de Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Der anschlie­ßend durch­ge­führ­te Alko­hol­test ergab einen Wert von umge­rech­net 1,02 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de sofort unter­sagt. Es kommt ein Buß­geld von über 500,– Euro, sowie 1 Monat Fahr­ver­bot auf ihn zu.

Betrun­ke­ner Radfahrer

Thur­n­au – Am Sams­tag kurz vor 23 Uhr ging eine Mit­tei­lung bei der Poli­zei Kulm­bach ein, dass eine betrun­ke­ne Per­son, sein Fahr­rad schie­bend, unter­wegs wär. Es wur­de befürch­tet, dass der Mann auf­stei­gen und stür­zen wür­de. Dar­auf­hin fuh­ren Beam­te der Poli­zei Kulm­bach los und konn­ten die Per­son auf dem Rad­weg antref­fen. Ein frei­wil­li­ger Alko­hol­test ergab einen Wert von 2,02 Pro­mil­le. Es wur­de eine Fahrt­un­ter­sa­gung aus­ge­spro­chen und der Mann wur­de entlassen.