Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ein­bruch in Woh­nung – Zeu­gen gesucht

BAM­BERG. Am Frei­tag­abend ver­schaff­ten sich Unbe­kann­te gewalt­sam Zutritt zu einer Woh­nung in Gau­stadt und stah­len Medi­ka­men­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermittelt.

Am Frei­tag, zwi­schen 19.10 Uhr und 20.15 Uhr, dran­gen unbe­kann­te Täter in eine Woh­nung in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus „An der Webe­rei“ ein. Sie stah­len ver­schrei­bungs­pflich­ti­ge Medi­ka­men­te im Gegen­wert von rund 50 Euro. Bei dem Ein­bruch ver­ur­sach­ten die Täter einen Sach­scha­den im nied­ri­gen drei­stel­li­gen Eurobereich.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer im rele­van­ten Zeit­raum ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge in der Stra­ße „An der Webe­rei“ und Umge­bung gese­hen hat, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 an die Kri­po Bam­berg zu wenden.

Geträn­ke durch Zaun gefischt

BAM­BERG. Sonn­tag­früh gegen 11:00 Uhr wur­den ein 13-Jäh­ri­ger und ein 14-Jäh­ri­ger von einem Zeu­gen beob­ach­tet, wie sie durch einen Zaun eines Super­mark­tes in Gau­stadt Geträn­ke klau­ten. Aus den Geträn­ke­ki­sten, wel­che am Zaun auf­ge­schlich­tet waren, zogen sie sie­ben Fla­schen Cola und Fan­ta und ver­stau­ten die­se in ihren Jacken­ta­schen. Die infor­mier­te Poli­zei­strei­fe konn­te die bei­den Jugend­li­chen samt Die­bes­gut in Höhe von ca. 14 Euro an der dor­ti­gen Bus­hal­te­stel­le antref­fen. Nach Anzei­gen­auf­nah­me konn­ten die Bei­den von ihren Eltern von der Poli­zei­dienst­stel­le abge­holt werden.

Unfall­ver­ur­sa­cher unklar

BAM­BERG. Sonn­tag­abend gegen 20:10 Uhr kam es an der Kreu­zung Pfisterstraße/​Schwarzenfeldstraße zu einem Ver­kehrs­un­fall. Dort woll­te ein 22-Jäh­ri­ger mit sei­nem wei­ßen Sprin­ter von der Pfi­ster­stra­ße nach links in die Schwar­zen­feld­stra­ße abbie­gen. Dort kam ihm eine 81-Jäh­ri­ge mit ihrem grau­en Ford ent­ge­gen. Auf der Kreu­zung kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Der Ford wur­de durch den Auf­prall so stark beschä­digt, dass er abge­schleppt wer­den muss­te. Der Sach­scha­den beläuft sich ins­ge­samt auf ca. 15.000 Euro. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se Niemand.

Da bei­de Betei­lig­te behaup­ten, bei Grün, bzw. Grün­pfeil die Ampel pas­siert zu haben, sucht die Poli­zei Bam­berg wei­te­re Zeu­gen. Die­se wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

BISCH­BERG. Leich­te Ver­let­zun­gen erlitt eine Rad­fah­re­rin bei einem Ver­kehrs­un­fall. Vom Gau­stadter Weg woll­te am Sonn­tag­abend, kurz vor 19 Uhr, ein 47-jäh­ri­ger Auto­fah­rer nach rechts auf die Kreis­stra­ße abbie­gen und miss­ach­te­te dabei die Vor­fahrt der Fahr­rad­fah­re­rin. Mit dem lin­ken Außen­spie­gel tou­chier­te der Fahr­zeug­füh­rer das Rad, so dass die 49-jäh­ri­ge Frau stürz­te. Zur Unter­su­chung begab sich die Ver­letz­te selb­stän­dig ins Kran­ken­haus. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 600 Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Beim Ein­fah­ren in die Auto­bahn zu weit nach links gera­ten und Unfall verursacht

Hall­stadt. Am Frei­tag­mor­gen woll­te ein 46-jäh­ri­ger Brum­mi-Fah­rer an der Anschluss­stel­le Bam­berg auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth auf­fah­ren. Dabei geriet er auf dem Ein­fä­de­lungs­strei­fen lei­der zu weit nach links und rag­te ein Stück in die Haupt­fahr­bahn. So kam es zu einem seit­li­chen Zusam­men­stoß mit einem dort fah­ren­den Sat­tel­zug. Es wur­de nie­mand ver­letzt, aber der Gesamt­scha­den wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Meh­re­re Kör­per­ver­let­zun­gen teils mit erheb­li­chem Alko­hol­kon­sum am Wochenende

Bay­reuth. Zu gleich meh­re­ren Kör­per­ver­let­zungs­de­lik­ten kam es am Wochen­en­de im Stadt­ge­biet Bayreuth.

Am frü­hen Sams­tag­mor­gen, kam es in einer Dis­ko­thek am „Unte­ren Tor“ zu einer Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einem 17jährigen und einem 28 Jah­re alten Bay­reu­ther. Bei­de gerie­ten in der Tanz­bar in einen zunächst ver­ba­len Streit in des­sen Ver­lauf der 17-Jäh­ri­ge den Geschä­dig­ten mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 28 Jah­re alte in Bay­reuth leben­de Mann erlitt durch den Schlag meh­re­re Kno­chen­brü­che. Der Jugend­li­che muss nun mit einer Anzei­ge wegen Kör­per­ver­let­zung rechnen.

Eben­falls am Sams­tag, früh mor­gens, kam es im Bereich der Maxi­mi­li­an­stra­ße zu einer wei­te­ren Schlä­ge­rei. Hier schlug eine 22-jäh­ri­ge, in Bay­reuth leben­de Frau auf meh­re­re Pas­san­ten ein. Die Frau stand unter deut­li­chem Alko­hol­ein­fluss, ein durch­ge­führ­ter Test ergab eine Pro­mil­le­wert von 2,10 Pro­mil­le. Auch die Dame muss mit einem Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Kör­per­ver­let­zung rechnen.

Zu einer gefähr­li­chen Kör­per­ver­let­zung mit einem Mes­ser kam es am Sonn­tag in den Mor­gen­stun­den in der Guten­berg­stra­ße in Bay­reuth. Hier gerie­ten zwei in Bay­reuth leben­de Män­ner anein­an­der. Im Ver­lauf der Aus­ein­an­der­setz­te füg­te der spä­te­re Beschul­dig­te dem Geschä­dig­ten mit einem Klapp­mes­ser eine ca. 4 cm lan­ge Schnitt­wun­de an der Hand zu. Durch die ver­stän­dig­ten Poli­zei­strei­fen konn­te der Täter noch im Trep­pen­haus fest­ge­nom­men wer­den. Bei­de Betei­lig­te waren bei der Tat erheb­lich alko­ho­li­siert. Das Mes­ser konn­te in der Woh­nung auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Gegen den Täter wird nun straf­recht­lich ermittelt.

Rausch­gift bei Kon­trol­le aufgefunden.

Bay­reuth. Bei einer Per­so­nen­kon­trol­le eines 41jährigen Man­nes wur­de Rausch­gift aufgefunden.

Am Frei­tag­abend wur­de im Bereich der Bahn­hofs­stra­ße ein 41jährige Mann aus Rosen­thal durch Beam­te der PI Bay­reuth-Stadt kon­trol­liert. Der sich bei der Kon­trol­le äußerst auf­fäl­lig ver­hal­ten­de Mann führ­te in zwei Ziga­ret­ten­etui ver­bo­te­ner­wei­se Rausch­gift in Form von Cry­stal und Koka­in mit sich. Den Mann erwar­tet ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Ohne Füh­rer­schein und unter Drogen

Bay­reuth. Ohne den erfor­der­li­chen Füh­rer­schein, dafür unter dem Ein­fluss von Dro­gen, führ­te ein Mann aus Ber­lin sein Auto in Bayreuth.

Den „rich­ti­gen“ Rie­cher bewie­sen die Beam­ten der Poli­zei Bay­reuth, als sie am Sams­tag gegen 02:40 Uhr im Indu­strie­ge­biet das Fahr­zeug eines 43jährigen Ber­li­ners kon­trol­lier­ten. Auf Nach­fra­ge konn­te der Mann kei­nen Füh­rer­schein vor­wei­sen. Wie eine Über­prü­fung ergab, wur­de dem Mann die Fahr­erlaub­nis ent­zo­gen. Da der Ber­li­ner auch noch offen­sicht­lich unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln stand, wur­de ein ent­spre­chen­der Test durch­ge­führt und ver­lief posi­tiv auf ver­schie­den­ste Dro­gen. Anschlie­ßend wur­de eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durch­ge­führt. Der 43 Jah­re alte Mann muss nun mit einer Anzei­ge wg. Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis und dem Besitz von Betäu­bungs­mit­teln rechnen.

Alko­hol­sün­der mit Rol­ler unterwegs

BAY­REUTH. Sams­tag­nacht stopp­ten Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth einen alko­ho­li­sier­ten Rol­ler­fah­rer. Gegen ihn wird nun buß­geld­recht­lich ermittelt.

Kurz nach Mit­ter­nacht fiel den Poli­zei­be­am­ten am Hohen­zol­lern­ring ein älte­rer Rol­ler­fah­rer auf. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le in der Cas­sel­mann­stra­ße bewahr­hei­te­te sich das Gespür der Beam­ten. Der Mann gab zunächst an, nüch­tern zu sein. Der anschlie­ßen­de, frei­wil­li­ge Alko­test zeig­te jedoch mit einem Wert von 0,6 Pro­mil­le Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on ein ande­res Bild. Der 72 – jäh­ri­ge Bay­reu­ther muss nun mit einem hohen drei­stel­li­ges Buß­geld und einem ein­mo­na­ti­gen Fahr­ver­bot rech­nen. Den Rol­ler schob er nach dem Ende der Sach­be­ar­bei­tung nach Hause.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Sach­be­schä­di­gung durch Schmie­re­rei­en an diver­sen Objekten.

Mistel­gau: In der Nacht von Sams­tag, 03.02.2024 auf Sonn­tag, den 04.02.2024 wur­den im Orts­be­reich von Mistel­gau an zwei Gebäu­den in der Schul­stra­ße sowie eine Schau­ka­sten der katho­li­schen Kir­che in der Sei­ten­ba­cher Stra­ße durch Farb­schmie­re­rei­en beschä­digt. Der bezif­fer­te Scha­den beläuft sich auf etwa 4500,-€. Hin­wei­se zu dem oder den Tätern nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land unter Tel.: 0921/506‑2230 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt und Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Vor­fahrt missachtet

BAD STAF­FEL­STEIN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­abend fuhr ein 62-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pkw von der Hir­ten­gas­se in die Hors­dor­fer Stra­ße ein. Hier­bei über­sah er eine vor­fahrts­be­rech­tig­te Pkw-Fah­re­rin und krach­te fron­tal gegen deren rech­te Fahr­zeug­sei­te. Bei­de Pkws waren noch fahr­be­reit. Ver­letzt wur­de niemand.

Bei dem Unfall ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den in Höhe von 2000 Euro.