Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Er woll­te mit Par­fums verduften

Sehr aggres­siv, sowohl gegen­über den Laden­de­tek­ti­ven, als auch gegen­über der Poli­zei, zeig­te sich am ver­gan­ge­nen Frei­tag, 02.02.2024, ein 34-jäh­ri­ger männ­li­chen Laden­dieb, der mit meh­re­ren gestoh­le­nen Par­fums “ver­duf­ten“ wollte.

Gegen 15:30 Uhr ent­wen­de­te er in einem Dro­ge­rie­markt in der Nürn­ber­ger Stra­ße meh­re­re hoch­wer­ti­ge Duft­wäs­ser im Gesamt­wert von fast 400 Euro.

Beim Ver­las­sen des Geschäfts wur­de er aller­dings von zwei Laden­de­tek­ti­ven ent­tarnt und ver­such­te dar­auf­hin zu flüch­ten. Er konn­te fest­ge­hal­ten wer­den, wehr­te sich aller­dings dage­gen und stieß hier­bei einen der Detek­ti­ve zu Boden.

Die­sen gelang aber den­noch den rabia­ten Dieb bis zum Ein­tref­fen einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt fest­zu­hal­ten. Auch hier zeig­te sich die­ser nicht ein­sich­tig, ging wei­ter­hin aggres­siv gegen die Poli­zei­be­am­ten vor und lei­ste­te Wider­stand gegen sei­ne Festnahme.

Die Detek­ti­ve und ein ein­ge­setz­ter Poli­zei­be­am­ter zogen sich auf­grund des reni­ten­ten Ver­hal­tens Schürf­wun­den zu.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Sturz im Eis­sta­di­on Höchstadt

Ein Zuschau­er fiel am Sonn­tag­abend nach dem Eis­hockey­spiel in Höch­stadt im Eis­sta­di­on so unglück­lich auf den Hin­ter­kopf, dass er eine Kopf­platz­wun­de davon­trug und eini­ge Zeit nicht ansprech­bar war. Der Mann war auf einer über­schüs­si­gen Eis­flä­che außer­halb der Eis­lauf­flä­che im Bereich der Gäste­fans Rich­tung Aus­gang gestürzt. Wer für das Eis an der Stel­le ver­ant­wort­lich zu machen ist und even­tu­ell zur Ver­ant­wor­tung gezo­gen wer­den muss, ist Gegen­stand der Ermitt­lun­gen der zustän­di­gen Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt an der Aisch.

Unfall mit Fragezeichen

Eine Fahrt auf der Kreis­stra­ße ERH 36 zwi­schen Med­bach und Aisch ende­te am Sonn­tag in der Mit­tags­zeit an einem Baum, nach­dem der Pkw-Fah­rer vor­her Schlan­gen­li­ni­en fuhr. Nach dem Anstoß lie­fen der Fah­rer und ein wei­te­rer männ­li­cher Insas­se weg und konn­ten erst nach einer Fahn­dung auf­ge­grif­fen wer­den. Nach­dem unklar war, wer den Pkw gesteu­ert hat­te und bei­de im Ver­dacht stan­den, gefah­ren zu sein und Dro­gen kon­su­miert zu haben, muss­te auch bei bei­den eine Blut­ent­nah­me erfolgen.

Einer der bei­den Ver­däch­ti­gen hat­te zudem kei­ne Fahr­erlaub­nis, bei dem zwei­ten ist dies noch nicht geklärt. Die­ser lei­ste­te bei der Fest­nah­me dann noch Wider­stand gegen eine Poli­zei­be­am­tin und deren männ­li­chem Kol­le­gen. Der Poli­zei­be­am­te erlitt Kratz­wun­den, konn­te sei­nen Dienst aber fortsetzen.

Letzt­lich stell­te sich noch her­aus, dass in dem Fahr­zeug etwas Mari­hua­na ver­steckt war.

Die nun fol­gen­den umfang­rei­chen Ermitt­lun­gen der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt erstrecken sich auf den Ver­dacht des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort, Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs, Wider­stand und tät­li­chen Angriff auf Voll­streckungs­be­am­te und Kör­per­ver­let­zungs­de­lik­te gegen diese.

Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft wur­de gegen den Par­fum­dieb Haft­an­trag gestellt und ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren auf­grund räu­be­ri­schen Dieb­stahls, Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te und Kör­per­ver­let­zung ein­ge­lei­tet. Da auch ein Dro­gen­vor­test beim 34-jäh­ri­gen posi­tiv ver­lief, wur­de auch noch eine Blut­ent­nah­me durchgeführt.