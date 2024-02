Wer möch­te mitarbeiten?

„Als der Uhu in unse­rem Vogel­kran­ken­haus ankam, konn­te er nicht ste­hen, er ist ein­fach umge­fal­len“, erzählt Tho­mas Feul­ner, ehren­amt­li­cher Lei­ter der LBV-Greif­vo­gel­auf­fang­sta­ti­on im Cobur­ger Stadt­teil Neu- und Neer­s­hof „Jetzt zwin­kert uns der impo­san­te Wild­vo­gel schon wie­der zu. Aktu­ell berei­tet er sich in der Frei­flug­vo­lie­re auf die Aus­wil­de­rung vor. Wenn wir ihn nun nach eini­gen Wochen Pfle­ge ent­las­sen kön­nen, ist das ein unbe­schreib­li­ches Gefühl!“. Emo­tio­nal beschreibt der Greif­vo­gel­ex­per­te des LBV, wie er und sein Team den ver­letz­ten Greif­vo­gel wie­der gesund gepflegt haben und nun wie­der frei­las­sen kön­nen. Der aus­ge­wach­se­ne Uhu war ver­letzt in Unter­lau­ter gefun­den und nach einer tier­ärzt­li­chen Unter­su­chung in die Greif­vo­gel­auf­fang­sta­ti­on des gemein­nüt­zi­gen Cobur­ger Natur­schutz­ver­eins LBV gebracht worden

In die­sem Vogel­kran­ken­haus wer­den seit über 50 Jah­ren ver­letz­te Greif­vö­gel und Eulen gepflegt, stets mit dem Ziel, die gefie­der­ten Pati­en­ten wie­der in die Frei­heit ent­las­sen zu kön­nen. „In über 60 Pro­zent der Fäl­le gelingt das auch“, berich­tet Sabi­ne Feul­ner, die gemein­sam mit ihrem Ehe­mann die Sta­ti­on lei­tet und allein im Jahr 2023 bereits über 100 Greif­vö­gel ver­sorgt hat. Unter­stützt wer­den die bei­den von einem klei­nen Team wei­te­rer ehren­amt­li­cher Natur­schüt­zer, die vor allem in der täg­li­chen Sta­ti­ons­ar­beit auf dem Gelän­de der ehe­ma­li­gen Gärt­ne­rei der Domä­ne Neu­hof vol­len Ein­satz zei­gen: Die Pfleg­lin­ge müs­sen gefüt­tert wer­den, Volie­ren sind zu rei­ni­gen, und der Zustand der Tie­re muss fort­lau­fend doku­men­tiert wer­den, um auf eine erfolg­rei­che Aus­wil­de­rung hinzuarbeiten.

„Ein Ehren­amt mit ganz beson­de­ren Momenten“

Doch neben den Rou­ti­ne­ar­bei­ten sieht das Ehe­paar, das die ehren­amt­li­che Lei­tung vor zwei Jah­ren über­nom­men hat, die Haupt­auf­ga­be in der Betreu­ung des Sta­ti­ons­te­le­fons: Die­ses ist täg­lich von 8 bis 20 Uhr besetzt und ermög­licht Fin­dern ver­letz­ter Greif­vö­gel, den Erst­kon­takt zu den Tier­schüt­zern her­zu­stel­len. „Oft kön­nen wir bereits am Tele­fon klä­ren, ob der Vogel wirk­lich Hil­fe benö­tigt, oder ob der Anru­fer vor Ort mit ein­fa­chen Mit­teln hel­fen kann. Wenn der Vogel zu uns kom­men muss, hel­fen uns vie­le Fin­der zum Glück, indem sie das Tier ein­fan­gen und zum Tier­arzt brin­gen“, sagt Tho­mas Feul­ner. „Weil die Sta­ti­on für die Stadt und den Land­kreis Coburg zustän­dig ist, wäre es da gera­de in der Hoch­sai­son unmög­lich, jeden Pati­en­ten selbst abzuholen!“

Dass die Arbeit für bei­de nicht ein­fach nur ein Ehren­amt ist, hört man im Gespräch sofort her­aus. Mit Hin­ga­be und Herz wer­den Erleb­nis­se geschil­dert und meist auch Fotos und Vide­os der gefie­der­ten Pfleg­lin­ge prä­sen­tiert. Beson­ders schö­ne Momen­te sind bei der Tätig­keit garan­tiert, da sind sie sich einig. Nach zwei Jah­ren der Ein­ar­bei­tung sei nun aber der Moment gekom­men, das Team zu erwei­tern und neue Ehren­amt­li­che an die Betreu­ung des Tele­fons und der Tier­ret­tung her­an­zu­füh­ren. Um das bestehen­de Team bei bei­den Auf­ga­ben zu ent­la­sten, sucht der gemein­nüt­zi­ge Natur­schutz­ver­ein LBV des­we­gen nun inter­es­sier­te Tier­freun­de, die sich vor­stel­len kön­nen, regel­mä­ßig Zeit mit der Ret­tung, Pfle­ge und Beob­ach­tung der Greif­vö­gel und Eulen zu ver­brin­gen. Vor­kennt­nis­se sind nicht erfor­der­lich, eine aus­führ­li­che Ein­ar­bei­tung durch das Ehe­paar Feul­ner ist abso­lut aus­rei­chend! „Ide­al wären Men­schen, die hin und wie­der bereit sind, die Tele­fon­an­fra­gen zu beant­wor­ten und die Vogel­ret­tun­gen zu koor­di­nie­ren oder selbst durch­zu­füh­ren, falls nötig. Eigent­lich suchen wir Leu­te, die so sind wie wir, näm­lich offen und mit Herz bei der Sache“, sagt Sabi­ne Feul­ner mit einem Lächeln. Wer Lust auf die­ses fas­zi­nie­ren­de und span­nen­de Ehren­amt hat, mel­det sich bit­te jeder­zeit unter coburg@​lbv.​de. Der LBV freut sich über alle Anfragen.