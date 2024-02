Ange­sichts der drän­gen­den Her­aus­for­de­run­gen durch glo­ba­le Umwelt­kri­sen, Fach­kräf­te­man­gel, stei­gen­de Ener­gie­prei­se und finan­zi­el­len Druck im Gesund­heits­sek­tor, initi­iert die Uni­ver­si­tät Bay­reuth gemein­sam mit meh­re­ren Part­nern das Ver­bund­pro­jekt ‚Pla­ne­ta­ry Health – Cur­ri­cu­lum für nach­hal­ti­ge Gesund­heits­ein­rich­tun­gen‘. Das Pro­jekt zielt dar­auf ab, die Inte­gra­ti­on von Kli­ma-Resi­li­enz und Nach­hal­tig­keit in allen Berei­chen der Gesund­heits­ver­sor­gung zu ermöglichen.

Die Aus­wir­kun­gen glo­ba­ler Umwelt­kri­sen füh­ren im Gesund­heits­sy­stem zu einem erheb­li­chen Trans­for­ma­ti­ons­druck unter schwie­ri­gen Rah­men­be­din­gun­gen. Die­se sind ins­be­son­de­re geprägt von Fach­kräf­te­man­gel, stei­gen­den Ener­gie­prei­sen und zuneh­men­dem finan­zi­el­len Druck. Um die­se Her­aus­for­de­run­gen zu bewäl­ti­gen, ent­wickelt das neue Ver­bund­pro­jekt „Pla­ne­ta­ry Health – Cur­ri­cu­lum für nach­hal­ti­ge Gesund­heits­ein­rich­tun­gen“ eine Fort­bil­dung für Kran­ken­häu­ser und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen. Die Fort­bil­dung ist so auf­ge­baut, dass Teil­neh­men­de ein­zel­ne Modu­le bele­gen, und zielt dar­auf ab, Kli­ma-Resi­li­enz und Nach­hal­tig­keit in allen Berei­chen der Gesund­heits­ver­sor­gung zu integrieren.

Die Uni­ver­si­tät Bay­reuth unter­stützt mit dem Insti­tut für Medi­zin­ma­nage­ment und Gesund­heits­wis­sen­schaf­ten (IMG) das Pro­jekt wis­sen­schaft­lich. Wei­te­re Pro­jekt­be­tei­lig­te sind das Deut­sche Kran­ken­haus­in­sti­tut, KLUG – Deut­sche Alli­anz Kli­ma­wan­del und Gesund­heit e.V. und die Kran­ken­haus­ge­sell­schaft Nord­rhein-West­fa­len (KGNW). Finan­zi­ell geför­dert wird die­ses Pro­jekt durch die Deut­sche Bun­des­stif­tung Umwelt (DBU).

„Mit den Master­stu­di­en­gän­gen Envi­ron­ment, Cli­ma­te Chan­ge and Health und Umwelt, Kli­ma und Gesund­heit gehört die Uni­ver­si­tät Bay­reuth zu den ersten Aus­bil­dungs­ein­rich­tun­gen in Deutsch­land, die die­ses wich­ti­ge The­ma in Leh­re und For­schung mit gro­ßer Auf­merk­sam­keit ver­fol­gen“, sagt Prof. Dr. mult. Eck­hard Nagel. „Damit das Wis­sen von Ein­zel­per­so­nen auch dazu bei­tra­gen kann, umwelt­be­wuss­tes und nach­hal­ti­ges Han­deln von Insti­tu­tio­nen zu ermög­li­chen, för­dert die Uni­ver­si­tät Bay­reuth auch das Deut­sche Kran­ken­haus­in­sti­tut in die­sem Zusam­men­hang. Der Umwelt zulie­be, der Gesund­heit zulie­be, einem guten Mit­ein­an­der zulie­be: Mel­den Sie sich an.“

Ein Schwer­punkt der Arbeit des IMG an die­sem Pro­jekt ist die aka­de­mi­sche Aner­ken­nung der Lei­stun­gen teil­neh­men­der Per­so­nen. Dazu wird das IMG das geplan­te Cur­ri­cu­lum erstel­len und von der Aus­wahl qua­li­fi­zier­ter Lehr­per­so­nen bis hin zur didak­ti­schen Umset­zung begleiten.

KGNW-Geschäfts­füh­rer Mat­thi­as Blum begrüßt das Pro­jekt: „Das Ziel der Kli­ma­neu­tra­li­tät stellt die Kran­ken­häu­ser vor gro­ße Auf­ga­ben. Des­halb freu­en wir uns über die Unter­stüt­zung durch die DBU und die Zusam­men­ar­beit mit drei star­ken Partnern.“

Da die erfolg­rei­che Umset­zung von Nach­hal­tig­keits- und Kli­ma­schutz­ma­nage­ment in Kran­ken­häu­sern ein Bekennt­nis und gemein­sa­mes Han­deln über alle Hier­ar­chie­ebe­nen und Berufs­grup­pen hin­weg erfor­dert, rich­tet sich die Fort­bil­dung an Gesund­heits­ein­rich­tun­gen als Insti­tu­tio­nen. Beglei­tend zu der rund zwölf­mo­na­ti­gen Fort­bil­dung begin­nen die teil­neh­men­den Ein­rich­tun­gen bereits mit der Umset­zung der erlern­ten Kli­ma­schutz­maß­nah­men. Dadurch wird bereits wäh­rend des Pro­jekts ein kon­ti­nu­ier­li­cher Aus­tausch über Erfol­ge und Ver­bes­se­rungs­po­ten­zia­le geför­dert. Ein wei­te­res Ziel des Pro­jekts ist eine voll­stän­di­ge Bilan­zie­rung der Treib­haus­gas­emis­sio­nen der teil­neh­men­den Einrichtungen.

Inter­es­sier­te Gesund­heits­ein­rich­tun­gen kön­nen sich ab sofort für eine Teil­nah­me an der im Lau­fe des zwei­ten Quar­tals 2024 begin­nen­den Fort­bil­dung auf eine Inter­es­sen­ten­li­ste set­zen las­sen. Bit­te sen­den Sie dazu eine E‑Mail an seminar@​dki.​de.