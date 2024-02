Möni­us, Benes und Oppelt blei­ben beim Jahn!

Bekannt­lich wird die Win­ter­pau­se für die Pla­nung der Zukunft und Zusam­men­set­zung des Trai­ner­ge­spanns genutzt. So hat auch die SpVgg Jahn Forch­heim Ihre Haus­auf­ga­ben gemacht und stellt die Wei­chen für Kon­ti­nui­tät auf der Trai­ner­bank. Hol­ger Denz­ler konn­te mit Chef­trai­ner Andi Möni­us, CoTrai­ner Pas­cal Benes und Jahn Urge­stein auf der Posi­ti­on des Tor­wart­trai­ners Tho­mas Oppelt verlängern.

In der neu­en Spiel­zeit 2024/2025 kann der Lan­des­li­gist und Forch­hei­mer Tra­di­ti­ons­ver­ein auf alt­be­kann­tes bau­en: „Wir woll­ten Kon­stanz auf die­sen wich­ti­gen Posi­tio­nen und sind daher sehr glück­lich das Trai­ner­team im Ver­bund behal­ten zu kön­nen. Gemein­sam soll die Ent­wick­lung der Mann­schaft wei­ter vor­an­ge­trie­ben wer­den. Wir sind über­zeugt von der sehr akri­bi­schen Arbeit der Trai­ner. Bei­de Sei­ten wis­sen, was sie anein­an­der haben, um wei­ter­hin den gemein­sa­men Weg zu gehen. Wir sehen unse­re Poten­tia­le und die Ent­wick­lung sehr posi­tiv, um unse­re gemein­sa­men Zie­le voll aus­zu­schöp­fen.“, fasst Sport­li­cher Lei­ter Hol­ger Denz­ler die Gesprä­che zusammen.

Chef­trai­ner Andi Möni­us ist seit vie­len Jah­ren Jahn­ler und trägt die Wer­te daher auch schon lan­ge im Her­zen. „Nach­dem wir uns im Win­ter aus­ge­tauscht und das ver­gan­ge­ne Jahr ana­ly­siert haben, war für bei­de Sei­ten schnell klar, den Weg gemein­sam wei­ter­zu­ge­hen. Die Zusam­men­ar­beit im Trai­ner­team und der Sport­li­chen Lei­tung ist über­ra­gend. Der Jahn ist nach Adels­dorf zu mei­ner zwei­ten sport­li­chen Hei­mat gewor­den. Des­halb freue ich mich, wei­ter­hin Teil des Ver­eins zu sein.“, gibt Möni­us einen Ein­blick zur Ent­schei­dungs­fin­dung und Ver­län­ge­rung über eine wei­te­re Spielzeit.

Kum­pel und Co-Trai­ner Pas­cal Benes bleibt den Jahn eben­so als spie­len­der CoTrai­ner erhal­ten: „Ich freue mich auf mein zwei­tes Jahr beim Jahn. Nach einer Ein­ge­wöh­nungs­zeit bin ich beim Jahn ange­kom­men und freue mich mit dem Team wei­ter­zu­ar­bei­ten. Mir berei­tet die Zusam­men­ar­beit im Trai­ner­team Spaß und ich ver­su­che auch in Zukunft dem Team als Spie­ler wei­ter­zu­hel­fen.“ Tor­wart­trai­ner Tho­mas Oppelt geht bereits in sein ach­tes Jahr in Fol­ge. Dabei hat er eini­ge Talen­te in sei­ner Tor­wart­schu­le beglei­tet und packt dar­über hin­aus an allen Ecken mit an. „Wahn­sinn das es mitt­ler­wei­le schon acht Jah­re sind.

Mein Spaß und Freu­de sind unge­bro­chen mit den Tor­hü­tern zu arbei­ten. Die Zusam­men­ar­beit mit Andi und Pas­cal funk­tio­niert auch sehr gut. Des­we­gen war es schnell klar mit die­ser Kon­stel­la­ti­on wei­ter­zu­ma­chen. Ich wün­sche mir, dass die Mann­schaft zusam­men­bleibt und wir uns wei­ter­ent­wickeln kön­nen.“, ist das Jahn Urge­stein Oppelt wei­ter vol­ler Ener­gie für die näch­ste Saison.