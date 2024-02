Im Juni 2021 star­te­te der Ener­gie­wen­de ER(H)langen e.V. für Kom­mu­nen des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt den Watt­be­werb ERH, eine Regio­nal­va­ri­an­te des bun­des­wei­ten Watt­be­werbs. Ziel war es, die in den jewei­li­gen Gemein­den instal­lier­te Lei­stung von Pho­to­vol­ta­ik-Anla­gen im Seg­ment bis 100 kWp so schnell wie mög­lich zu ver­dop­peln. Neun der 25 Kom­mu­nen des Land­krei­ses betei­lig­ten sich an dem Wett­be­werb. Schirm­herr war Land­rat Alex­an­der Tritthart.

Bei der tur­nus­mä­ßi­gen Aus­wer­tung zum Jah­res­wech­sel hat­ten dann gleich drei Kom­mu­nen die 100 % Zubau­mar­ke über­schrit­ten. Erster Sie­ger ist mit 129 % Zubau die Gemein­de Röt­ten­bach. Zwei­ter Sie­ger ist mit 118 % die Gemein­de Bucken­hof. Kurz dahin­ter folgt als drit­ter Sie­ger mit 116 % die Gemein­de Uttenreuth.

Am Diens­tag, 30. Janu­ar 2024 wur­den nun die Sie­ger bei einer Urkun­den­ver­lei­hung im Land­rats­amt von Ste­fan Jes­sen­ber­ger, dem 1. Vor­sit­zen­den des Ener­gie­wen­de ER(H)langen e.V. und Land­rat Alex­an­der Tritt­hart geehrt.

Ste­fan Jes­sen­ber­ger freu­te ins­be­son­de­re die Tat­sa­che, dass die Zubau­zah­len der neun teil­neh­men­den Gemein­den mit durch­schnitt­lich 84 % deut­lich über denen der rest­li­chen Land­kreis­ge­mein­den lagen, wo es einen Zubau von 56 % gab. Er lob­te die diver­sen För­der­pro­gram­me, mit denen eini­ge Gemein­den im Land­kreis die Anschaf­fung von Pho­to­vol­ta­ik-Anla­gen, Bat­te­rie­spei­chern und Stecker­so­lar­an­la­gen bezu­schus­sen und ermu­tig­te auch die übri­gen Gemein­den, sol­che Pro­gram­me ins Leben zu rufen.

Auch Land­rat Tritt­hart freu­te sich über das über­durch­schnitt­li­che Enga­ge­ment der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der teil­neh­men­den Gemein­den, die hier­mit zum Errei­chen der Kli­ma­schutz­zie­le des Land­krei­ses bei­tra­gen. Er dank­te zudem dem Ener­gie­wen­de-Ver­ein für die Aus­rich­tung des Wett­be­werbs und die Unter­stüt­zung wäh­rend­des­sen. Durch regel­mä­ßi­ge Vor­trags­ver­an­stal­tun­gen sowie die ehren­amt­li­che Bera­tung konn­ten sich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger umfang­reich und fir­men­neu­tral infor­mie­ren und indi­vi­du­ell bera­ten las­sen. Ins­ge­samt gibt es im Land­kreis noch ein gro­ßes Poten­zi­al, Solar­strom zu erzeu­gen: Im Jahr 2021 wur­den gemäß Baye­ri­schem Ener­gie­at­las 92.300 MWh Strom mit Pho­to­vol­ta­ik in Erlan­gen-Höch­stadt erzeugt. Das ist unge­fähr dop­pelt so viel wie im Jahr 2010. Gemäß Kli­ma­schutz­kon­zept des Land­krei­ses lie­ße sich aber deut­lich mehr PV-Strom, näm­lich über 550.000 MWh, mit Hil­fe der Son­ne erzeugen.

Die Zah­len zum Watt­be­werb ERH und zum Pho­to­vol­ta­ik-Zubau im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt sind hier zu fin­den: www​.watt​be​werb​-erh​.de

Im Anschluss an die Urkun­den­ver­lei­hung star­te­te Ste­fan Jes­sen­ber­ger dann die Mel­de­pha­se für die 2. Run­de des Wett­be­werbs. Dann wer­den die Aus­bau­zäh­ler wie­der auf Null gestellt und es heißt: Aus­bau­zah­len ver­dop­peln – so schnell wie mög­lich. Auch hier wird Land­rat Alex­an­der Tritt­hart wie­der als Schirm­herr fungieren.

Inter­es­sier­te Gemein­den sind herz­lich ein­ge­la­den, sich bis zum 31. März 2024 unter info@​wattbewerb-​erh.​de beim Ener­gie­wen­de ER(H)langen e.V. anzumelden.

Start der zwei­ten Run­de wird der 1. April 2024 sein.