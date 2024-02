Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Betrun­ken mit frem­dem Auto und mit frem­dem Kind unterwegs

Herolds­berg – Am 03.02.2024, gegen 13:15 Uhr, ereig­ne­te sich ein kurio­ser Fall in Herolds­berg. Durch Pas­san­ten wur­de ein betrun­ke­ne­rer 33-Jah­re alter Mann in einem Super­markt in Herolds­berg mit­ge­teilt, der mit einem klei­nen Kind unter­wegs war und im Begriff war mit einem Pkw, wel­cher auf dem Park­platz stand weg­zu­fah­ren. Durch eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land konn­te der Mann schließ­lich ange­trof­fen wer­den. Er ver­wei­ger­te jeg­li­che Koope­ra­ti­on und wur­de aggres­siv, wes­halb er durch die Beam­ten fest­ge­nom­men wer­den muss­te. Hier­bei lei­ste­te der Mann erheb­li­chen Wider­stand und bespuck­te die Beam­ten. Wäh­rend des Vor­falls kam schließ­lich die Mut­ter des Kin­des hin­zu, die nicht wuss­te, dass der Mann ein­fach das Auto der Fami­lie und das Kind mit­ge­nom­men hat­te. Der Mann, wel­cher aus dem Aus­land zu Besuch ist, sei bei ihrem Lebens­ge­fähr­ten gewe­sen und hät­te dort über­nach­tet. Nach einer durch­zech­ten Nacht kam der Mann schließ­lich auf die Idee ein­kau­fen zu gehen. Hier­bei nahm er sich in sei­nem betrun­ke­nen Zustand ein­fach ein Fahr­zeug der Fami­lie und nahm auch, aus bis­her unbe­kann­ten Beweg­grün­den, den 4‑jährigen Sohn mit. Der fest­ge­nom­me­ne Mann wur­de schließ­lich in die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land ver­bracht. Dort ran­da­lier­te er schließ­lich zu guter Letzt noch in der Haft­zel­le und beschä­dig­te dort die Toi­let­ten­an­la­ge, so dass die­se nicht mehr nutz­bar war. Gegen ihn wird wegen einer Viel­zahl von Straf­ta­ten ermit­telt und die Staats­an­walt­schaft stell­te Haft­an­trag gegen den aus dem Aus­land stam­men­den Mann.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Her­zo­gen­au­rach – Im Zeit­raum von Frei­tag­abend bis Sams­tag­früh wur­de ein Pkw von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug ange­fah­ren und beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le. Der Pkw des Geschä­dig­ten park­te in der Hans-Sachs-Stra­ße am rech­ten Fahr­bahn­rand. Die lin­ke Fahr­zeug­sei­te wur­de ein­ge­dellt und ver­kratzt. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 5000 Euro. Zeu­gen des Ver­kehrs­un­falls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach (Tel. 09132/78090) zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Auf eine Dating-App hereingefallen

Hem­ho­fen – Am Sams­tag kurz vor Mit­tag mel­de­te sich der 24-jäh­ri­ge bei der Poli­zei­dienst­stel­le und gab an, dass er erpresst würde.

In der fol­gen­den Ver­neh­mung äußer­te der jun­ge Mann, dass er auf der Dating-App „Bum­ble“ eine Frau ken­nen­lern­te. In einem spä­te­ren Video­chat über die Chat-Platt­form „Dis­cord“ fer­tig­te dann die unbe­kann­te Täte­rin Vide­os und Licht­bil­der des jun­gen Mannes.

Anschlie­ßend for­der­te sie von die­sem meh­re­re Geld­be­trä­ge, um eine Ver­brei­tung der Screen­shots und Vide­os zu ver­hin­dern. Ins­ge­samt über­wies der Geschä­dig­te über meh­re­re Platt­for­men einen Gesamt­be­trag in Höhe von knapp 1500 Euro.

Es wird von poli­zei­li­cher Sei­te noch­mals ein­dring­lich dar­auf hin­ge­wie­sen, kei­ne Daten, ins­be­son­de­re Bil­der und Vide­os, in Netz zustellen.