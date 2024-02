Als regio­na­les Unter­neh­men mit öffent­li­chem Ver­sor­gungs­auf­trag set­zen wir auf fai­re Kon­di­tio­nen, größt­mög­li­che Kun­den­nä­he und aus­ge­zeich­ne­ten Ser­vice. Egal ob vor Ort oder per Tele­fon, unse­re Mit­ar­bei­ter küm­mern sich immer ger­ne um Ihr Anlie­gen. Damit die­ses nun noch schnel­ler und effi­zi­en­ter bear­bei­tet wer­den kann, haben wir unse­re Begrü­ßungs­an­sa­ge auf unse­rer Ser­vice­num­mer (09191 613–0) geän­dert.

Um Sie direkt mit dem rich­ti­gen Ansprech­part­ner zu ver­bin­den und län­ge­re War­te­zei­ten in der Tele­fon­lei­tung zu ver­mei­den, wer­den unse­re Kun­den durch ein Aus­wahl­me­nü gelei­tet. Die­ses umfasst die fol­gen­den Themenschwerpunkte:

0 – Mel­dung von Strom‑, Was­ser- oder Abwasserstörungen

1 – Fra­gen zu bestehen­den Strom- oder Gas­ver­trä­gen bzw. zu Strom‑, Gas- oder Was­ser­rech­nung oder Abschluss eines neu­en Vertrags

2 – Mit­tei­lung des aktu­el­len Zäh­ler­stan­des oder Ände­rung des Abschlags

3 – Fra­gen zu Tele­fon- und Inter­net­an­ge­bo­ten von foO­ne, dem Glas­fa­ser­aus­bau oder Mel­dung einer foOne-Störung

4 – Fra­gen zu bau­li­chen Tätig­kei­ten, zur Instal­la­ti­on oder zum Zählerwechsel

5 – Fra­gen zum Zahlungsverkehr

6 – Mel­dung einer Con­trac­ting-Stö­rung und son­sti­ge Themen

Dar­über hin­aus kön­nen unse­re Kun­den auf vie­le Online-Ser­vices auf der Home­page zurück­grei­fen und ihre Fra­gen und Doku­men­te auch per Kon­takt­for­mu­lar über­mit­teln. Wir arbei­ten ste­tig an der Wei­ter­ent­wick­lung unse­res Kun­den­ser­vice und kom­mu­ni­zie­ren Ände­run­gen auf der Home­page sowie auf unse­rem Face­book- und Instagramkanal