Lite­ra­risch-musi­ka­li­sche Live-Per­for­mance mit Bene­dikt Fei­ten, Veera Kaski und El Luki­ja­nov – Inter­na­tio­na­les Künst­ler­haus Vil­la Con­cor­dia in Bamberg

Drei ehe­ma­li­ge Sti­pen­dia­ten aus dem deutsch-fin­ni­schen Jahr­gang des Inter­na­tio­na­len Künst­ler­hau­ses Vil­la Con­cor­dia haben sich sich für ein gemein­sa­mes Pro­jekt zusam­men­ge­schlos­sen. Fünf Mona­te lang leb­ten sie 2021/22 qua­si Tür an Tür. Als Bene­dikt Fei­ten an sei­nem neu­en Buch „Lei­den Cen­tr­a­al“ schrieb, über­setz­te, unter­rich­te­te und tanz­te Veera Kaski, wäh­rend El Luki­ja­nov im Stu­dio komponierte.

Text­pas­sa­gen aus dem deut­schen Roman und der fin­ni­schen Über­set­zung Veera Kaskis wer­den an die­sem Abend von El Luki­ja­nov per Live-Pro­gram­mie­rung in Musik ver­wan­delt. Der Roman erzählt von Vale­rie, die als foren­si­sche Infor­ma­ti­ke­rin täg­lich unzäh­li­ge frem­de Erin­ne­run­gen ana­ly­siert. Das Inter­net ver­gisst nichts, kein Foto, kei­nen Post – und auch nicht die Spu­ren, die ein ille­ga­les Leih­ar­beits­netz­werk hin­ter­lässt. „Lei­den Cen­tr­a­al“, erschie­nen 2022 bei Voland & Quist, ist ein Thril­ler über den Wert von Men­schen und über die Macht der Tech­no­lo­gie, die das Erin­nern formt. In der lite­ra­risch-musi­ka­li­schen Live-Per­for­mance wird unser digi­ta­les Leben auf beson­de­re Art kommentiert.

Alle Infos im Über­blick: Lite­ra­risch-musi­ka­li­sche Live-Per­for­mance in der Vil­la Concordia

Künst­ler:

• Bene­dikt Feiten

• Veera Kaski

• El Lukijanov

Datum und Uhr­zeit: Don­ners­tag, 1. Febru­ar 2024, 19:00 Uhr

Ort: Inter­na­tio­na­les Künst­ler­haus Vil­la Con­cor­dia, Con­cor­dia­stra­ße 28, 96049 Bamberg

Ein­tritt: Frei