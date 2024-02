Die BUND e.V. in Bay­ern, OG Forch­heim, lädt frist­ge­recht zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung 2024 ein. Pro­gramm im Anhang. Alle Mit­glie­der und Freun­de des BN sind willkommen.

Wie­viel Pla­stik steckt im Meer?

Seit Jahr­zehn­ten beglei­tet Pla­stik den Men­schen auf Schritt und Tritt. Mit der Zunah­me der Men­ge wächst aber auch die Aus­brei­tung von Pla­stik­ab­fall. Auf­grund der schlech­ten Zer­setz­bar­keit und der leich­ten Ver­drift­bar­keit fin­det der Stoff Ein­gang in die Öko­sy­ste­me der Erde mit teil­wei­se kata­stro­pha­len Fol­gen. Wel­chen Umfang nimmt die Pla­stik­fracht im Meer aktu­ell ein? Zu die­ser Fra­ge hat Herr Pro­fes­sor Dr. Ulrich Zen­neck eine Unter­su­chung durch­ge­führt, aus deren Ergeb­nis­sen er auf der Haupt­ver­samm­lung berich­ten wird. Die­se fin­det am Mitt­woch, dem 21. Febru­ar 2024, ab 19:30h im Kon­fe­renz­raum des Restau­rants „Bobby´s“, Bay­reu­ther Str. 79, statt. Herr Her­bert Lüt­tich wird anschlie­ßend den Vogel des Jah­res 2024, den Kie­bitz, in Wort und Bild vor­stel­len. Der 1. Vor­sit­zen­de, Herr Dr. Ulrich Buch­holz, gibt einen Rechen­schafts­be­richt zu den Akti­vi­tä­ten 2023 und einen Aus­blick auf die geplan­ten Akti­vi­tä­ten des Ver­eins im Jahr 2024. Dar­an schließt sich eine Dis­kus­si­on zu all­ge­mei­nen The­men an.