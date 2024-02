Am Frei­tag, den 16. Febru­ar 2024 fin­det um 19.00 Uhr in der Gemein­schafts­hal­le Wei­den die nicht öffent­li­che Ver­samm­lung der Jagd­ge­nos­sen­schaft Wei­den statt. Hier­zu ergeht an alle Jagd­ge­nos­sen herz­li­che Einladung.

Tages­ord­nung

Begrü­ßung Bericht des Jagdvorstehers Bericht des Kassiers Bericht der Kas­sen­prü­fer und Entlastung Aus­spra­che über TOP 1–4 Ver­wen­dung des Rein­ertra­ges der Jagdnutzung Aus­spra­che über Putzerei Son­sti­ges, Wün­sche, Anträge.

Jagd­ge­nos­sen, deren jagd­ba­re Grund­flä­che sich gegen­über den Anga­ben im Jagd­ka­ta­ster durch Zuer­werb, Hof­über­ga­be oder Ver­äu­ße­rung geän­dert hat, sind ver­pflich­tet, die Ände­run­gen vor der Ver­samm­lung unter Vor­la­ge ent­spre­chen­der Nach­wei­se gegen­über dem Jagd­vor­ste­her bekannt zu geben und die ent­spre­chen­de Ände­rung des Jagd­ka­ta­sters zu beantragen.