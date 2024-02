Die Leit­stel­le Nürn­berg alar­mier­te die Kame­ra­den der Feu­er­weh­ren Buben­reuth am 04.02.2024 um 12:24 Uhr zu einer Tech­ni­schen Hil­fe­lei­stung in die Vogel­sied­lung. Auf­grund eines Defek­tes in der Hei­zungs­an­la­ge stand der Kel­ler ca. 15 cm unter Was­ser. Das Was­ser Kel­ler wur­de durch die Kame­ra­den mit Hil­fe eines Was­ser­gutsaugers abge­pumpt. Nach ca. 1,5 Stun­den konn­te die Ein­satz­stel­le an den Eigen­tü­mer über­ge­ben und die Ein­satz­be­reit­schaft im Gerä­te­haus wie­der her­ge­stellt werden.