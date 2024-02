Bahn und Bus ein Herzensanliegen

In der Frohn­ho­fer Müh­le in Ecken­tal traf sich die Kreis­tags­frak­ti­on von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen zu Ihrer Klau­sur­ta­gung zum Jah­res­an­fang. Auf Ein­la­dung der bei­den Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Lydia Göbel und Wolf­gang Hirsch­mann diku­tier­te die Frak­ti­on zusam­men mit stellv. Land­rat Man­fred Bach­may­er künf­ti­ge Schwer­punk­te im Kreistag.

Für Frak­ti­ons­spre­che­rin Lydia Göbel ist eine Direkt­bus­li­nie von Höch­stadt und Adels­dorf nach Forch­heim ein Her­zens­an­lie­gen. Hier kann die Ver­kehrs­wen­de vor­an­ge­bracht wer­den, so Lydia Göbel. Ihr Co-Spre­cher Wolf­gang Hirsch­mann sieht in der Ver­wirk­li­chung der Stadt­um­land­bahn nach Erlan­gen, Her­zo­genau­arach und Ecken­tal einen Schwer­punkt grü­ner Politk. Auch die bes­se­re Inte­gra­ti­on der Neu­bür­ge­rin­nen und Neu­bür­ger steht für die Frak­ti­on ganz oben auf der Agen­da. Hier kön­ne und müs­se ein Wachs­tums­land­kreis mehr tun. Im Kreis­tag will die Frak­ti­on bei den Sit­zun­gen „Kla­re Kan­te gegen rechts zei­gen“. Dem „Ver­brei­ten von Fake-News“ in den Gre­mi­en des Kreis­ta­ges will die Frak­ti­on ent­schie­den ent­ge­gen­tre­ten. Die The­men Bio­di­ver­si­tät und Aus­gleichs­flä­chen wer­den ein wei­te­rer Schwer­punkt der Arbeit in den Kom­mu­nen und im Land­kreis sein, so die bei­den Frak­ti­ons­spre­cher Lydia Göbel und Wolf­gang Hirschmann.