Pflicht­auf­ga­be in Tübin­gen erfüllt!

In einem inten­si­ven Spiel gegen Tübin­gen hat der RSV am Sonn­tag, den 28.01.2023 einen am Ende unge­fähr­de­ten 87:52 Punk­te Erfolg ein­fah­ren kön­nen. Dabei gestal­te­te sich die erste Halb­zeit zunächst schwie­rig. Der Tabel­len­letz­te aus Tübin­gen spiel­te uner­schrocken und ohne Druck. Durch Abstim­mungs­pro­ble­men in der Bay­reu­ther Ver­tei­di­gung und eine unzu­rei­chen­de Kom­mu­ni­ka­ti­on des RSV auf dem Spiel­feld, gestal­te­te sich das Spiel zur Halb­zeit mit 41:31 Zäh­lern knap­per, als die Tabel­len­si­tua­ti­on dies im Vor­feld hät­te erah­nen las­sen. Letz­te­res war jedoch auch einer star­ken Tübin­ger Offen­si­ve­lei­stung zuzu­schrei­ben, die gera­de gegen den Druck der Bay­reu­ther Pres­se, zu über­zeu­gen wusste.

„Wir haben heu­te defen­siv eini­ge neue Din­ge aus­pro­biert, um unser Spiel mit Blick auf das bevor­ste­hen­de Top-Spiel gegen Ham­burg, wei­ter zu opti­mie­ren. Hier­an muss­ten sich mei­ne Mädels und Jungs gera­de in den ersten bei­den Spiel­ab­schnit­ten erst ein­mal gewöh­nen. Nun wis­sen wir wor­an wir im Trai­ning wei­ter arbei­ten müs­sen. Kom­pli­ment an Tübin­gen! Sie haben uns heu­te in der 1. Halb­zeit ordent­lich Paro­li gebo­ten.“, so Spie­ler-Trai­ner Hopp.

Mit 21:16 | 20:15 | 19:9 und 27:12 konn­te der RSV alle 4 Vier­tel in Tübin­gen für sich ent­schei­den. So gut die Offen­si­ve direkt von Beginn an gut ins rol­len kam, stock­te die zuletzt so star­ke Ver­tei­di­gung in den ersten bei­den Spiel­ab­schnit­ten. Gut ein­ge­stellt und mit dem nöti­gen Fokus star­te­ten die Mädels und Jungs des RSV in die 2. Halb­zeit. Mit Spaß und Spiel­witz klapp­te nun auch die Ver­tei­di­gungs­ar­beit deut­lich bes­ser. Dank der nun­mehr gewohnt star­ken Defen­se konn­ten in Vier­tel 3 und 4 häu­fig ein­fa­che Aus­stie­ge durch den RSV kre­iert wer­den. Am Ende steht ein dann doch unge­fähr­de­ter 87:52 Punk­te Erfolg gegen gut auf­ge­leg­te Tübinger.

Aus­blick

Das kom­men­de Duell am Sonn­tag den 18.02.2024 ver­spricht ein ech­tes Top­spiel zu wer­den, wenn der RSV Bay­reuth (Tabel­len­füh­rer) in der schö­nen Han­se­statt Ham­burg auf die BG-Bas­kets (Platz 2 der RBBL2) trifft. Bei­de Teams ste­hen für qua­li­ta­tiv Hoch­wer­ti­gen Bas­ket­ball. Mit Span­nung erwar­tet wird das Kräf­te­mes­sen am 18. Febru­ar, wenn die Spie­ler des RSV Bay­reuth alles, in Ham­burg geben, um ihre Sie­ges­se­rie fort­zu­set­zen und die Tabel­len­füh­rung zu verteidigen.

Ergeb­nis­se & Statistiken

