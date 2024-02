Mit dem Bür­ger­haus in Wüsten­ahorn hat sich die Cobur­ger Autoren­grup­pe „Schreib­sand“ eine neue Auf­tritts­mög­lich­keit erschlos­sen. Zum Auf­takt am Mon­tag, 12. Febru­ar, um 15 Uhr, lesen Wil Preiß und Chri­sti­an Göl­ler eine Aus­wahl ihrer Tex­ten, die durch­aus nicht bier­ernst sind. „Der Rosen­mon­tag bie­tet sich an, ein­mal Humo­ri­sti­sches zum Besten zu geben“, ver­rät die gebür­ti­ge Hol­län­de­rin Wil Preiß. „Auch ich habe Lächer­li­ches in mei­nem Fun­dus“, fügt der Weit­rams­dor­fer Jour­na­list und Haus­mann Chri­sti­an Göl­ler hin­zu. Wer kommt, darf sich auf einen fröh­li­chen Nach­mit­tag freu­en, der zusätz­lich noch von Kaf­fee und Kuchen ver­süßt wird. Der Ein­tritt ist frei, die Lite­ra­tur­schaf­fen­den freu­en sich über eine klei­ne Spende.