Dop­pel­er­folg der BTS bei den Baye­ri­schen Hallenmeisterschaften

Mit Gold und Sil­ber kehr­ten die Bay­reu­ther Bogen­schüt­zen von den Baye­ri­schen Hal­len­mei­ster­schaf­ten auf der Olym­pia-Schieß­an­la­ge in Mün­chen-Hoch­brück zurück. Die Her­ren­mann­schaft der BTS stand ganz oben auf dem Podest, in der Ein­zel­wer­tung tru­gen gar zwei Mit­glie­der der Bay­reu­ther Bun­des­li­ga-Mann­schaft das fina­le Duell um den Sieg gegen­ein­an­der aus.

Mehr als 500 Teil­neh­mer waren bei den Baye­ri­schen Hal­len­mei­ster­schaf­ten im Bogen­schie­ßen am Start, die Wett­kämp­fe erstreck­ten sich über vier Tage. Und bei den Her­ren stand am Ende als beste Mann­schaft mit dem olym­pi­schen Recur­ve-Bogen das Team der TS Bay­reuth ganz oben auf dem Podest. Mario Schirr­mei­ster, Neil Ben­nemann und Tom Bandu­ra gewan­nen den Titel mit 1675 Rin­gen und 14 Rin­gen Vor­sprung vor dem Team PSV Mün­chen (1161) und dem TSV Jahn Frei­sing (1643).

In der Ein­zel­wer­tung der Her­ren stan­den sich etwas spä­ter im Fina­le zwei Mann­schafts­kol­le­gen gegen­über. Jakob Hetz und Mario Schirr­mei­ster sind bei­de Mit­glied des Bay­reu­ther Bun­des­li­ga-Teams, Hetz tritt bei Mei­ster­schaf­ten aller­dings für sei­nen Hei­mat­ver­ein BCS Reuth an. Bei­de hat­ten nach der Vor­qua­li­fi­ka­ti­on ihre Vier­tel- und Halb­fi­nal­kämp­fe sou­ve­rän gewon­nen, im Gold-Fina­le ging es dann in drei Ent­schei­dungs­sät­zen extrem eng zu. Am Ende behielt Hetz mit 29:28, 29:27 und 29:28 die Nase vorn, Schirr­mei­ster durf­te sich nach dem Gold in der Mann­schafts­wer­tung dann auch noch Sil­ber in der Ein­zel­wer­tung umhän­gen lassen.

BTS-Schüt­ze Neil Ben­nemann beleg­te in der Ein­zel­wer­tung bei den Her­ren Rang 16, Tom Bandu­ra kam bei sei­nen ersten Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten auf Platz 21, knapp vor dem vier­ten Bay­reu­ther Teil­neh­mer, Ste­fan Han­rie­der. Jür­gen Nakott, der in der Senio­ren­klas­se Ü66 star­te­te, wur­de Elf­ter. Den glei­chen Rang erreich­te Valen­tin Wolf bei sei­nem ersten Start in der Her­ren­klas­se in der Dis­zi­plin mit dem Compound-Bogen.

Einen Platz auf dem Podest erober­ten sich dar­über hin­aus zwei wei­te­re Teil­neh­mer, die in der Bun­des­li­ga Teil des BTS-Teams sind. In der Damen­klas­se schoss sich Katha­ri­na Schmidt von den AT Neu­dros­sen­feld nach dem drit­ten Platz in der Qua­li­fi­ka­ti­on bis ins Fina­le vor und gewann Gold mit 6:4 gegen Sabri­na Schau­dig vom SV Moos­bach. Bei den Junio­ren hol­te sich Johan­nes Lang vom SSV Rehau die Bron­ze­me­dail­le mit 6:2 gegen Kai Herr­mann aus Vaterstetten.

Jür­gen Nakott