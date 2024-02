DÖRF­LES-ESBACH, LKR. COBURG. Am Frei­tag­abend löste der Brand eines Sport­ge­schäf­tes einen grö­ße­ren Ein­satz von Feu­er­wehr und Poli­zei aus. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt zur Brandursache.

Am Frei­tag, gegen 23 Uhr, brach ein Feu­er in einem Sport­ge­schäft in der Von-Wert­hern-Stra­ße in Dörf­les-Esbach aus. Rund 160 Ein­satz­kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren, des Ret­tungs­dien­stes, sowie der Poli­zei waren betei­ligt. Unter­stüt­zung erhiel­ten sie durch das THW. Auf­grund der Gefahr durch deto­nie­ren­de E‑Bike Akkus gestal­te­ten sich die Lösch­ar­bei­ten als schwie­rig und dau­er­ten meh­re­re Stun­den an. Bei den Lösch­ar­bei­ten erlit­ten rund 22 Ein­satz­kräf­te eine leich­te Rauch­gas­ver­gif­tung und bega­ben sich in Behand­lung. Der Sach­scha­den bewegt sich ersten Schät­zun­gen zufol­ge im unte­ren sechs­stel­li­gen Eurobereich.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat vor Ort die Ermitt­lun­gen zur bis­lang unkla­ren Brand­ur­sa­che aufgenommen.