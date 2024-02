Star­bulls Rosen­heim vs. Sel­ber Wöl­fe 4:2 (0:0; 3:1; 1:1)

Nach einem aus­ge­gli­che­nen ersten Drit­tel zogen die Gast­ge­ber im zwei­ten Spiel­ab­schnitt mit zwei Toren davon. Die Wöl­fe konn­ten den ersten Gegen­tref­fer zwar schnell ega­li­sie­ren, doch Rosen­heim leg­te zwei wei­te­re Tore nach. In den letz­ten 20 Minu­ten war­fen die Por­zel­lan­städ­ter noch ein­mal alles nach vor­ne, konn­ten die Par­tie aber nicht mehr drehen.

Aus­ge­gli­che­ne Partie

Der erste Spiel­ab­schnitt gestal­te­te sich sehr aus­ge­gli­chen. Die Sel­ber Wöl­fe hat­ten etwas mehr Spiel­an­tei­le als die Gast­ge­ber, doch die Star­bulls-Defen­si­ve ließ nicht vie­le hoch­ka­rä­ti­ge Chan­cen zu. Ähn­lich gestal­te­te es sich auf der ande­ren Sei­te. Wenn sich Rosen­heim ein­mal in der Angriffs­zo­ne fest­set­zen konn­te, dann mach­ten die Wöl­fe die Räu­me eng und hiel­ten die Star­bulls-Angrei­fer wei­test­ge­hend aus der Gefah­ren­zo­ne. Nach ersten Abschlüs­sen von Schwam­ber­ger und Bas­sen war nach einem Auf­bau­feh­ler der Wöl­fe Hau­ner plötz­lich völ­lig frei vor Bit­zer im Slot, doch der Rosen­hei­mer Stür­mer zog die Schei­be über das Tor. In der 16. Minu­te hat­ten die Wöl­fe noch ein­mal eine gute Mög­lich­keit, doch Knack­stedt rutsch­te vor dem Puck ins Tor und riss die­ses aus der Ver­an­ke­rung. Kurz dar­auf prüf­te McN­eill noch ein­mal Pöp­per­le, brach­te die Schei­be aber nicht am Rosen­hei­mer Goa­lie vorbei.

Rosen­heim gnadenlos

Die Sel­ber Wöl­fe star­te­ten denk­bar schlecht ins zwei­te Drit­tel. Die Wöl­fe-Hin­ter­mann­schaft eskor­tier­te Laub nur, der sich Bit­zer zurecht­le­gen und aus dem Slot zum 1:0 abschlie­ßen konn­te. Doch die Wöl­fe brauch­ten nur etwas mehr als eine Minu­te, um aus­zu­glei­chen. Pöp­per­le rutsch­te ein Schuss durch die Scho­ner und Miglio staub­te zum 1:1 ab. Doch die Rosen­hei­mer blie­ben am Drücker und kamen durch zwei umstrit­te­ne Aktio­nen in Fol­ge zum erneu­ten Füh­rungs­tref­fer. Zunächst gab es eine Stra­fe gegen Trs­ka, die der Slo­wa­ke ungläu­big hin­neh­men muss­te, und im dar­auf­fol­gen­den Power­play für die Gast­ge­ber ver­lor Van­tuch nach einem Zwei­kampf den Stock und blieb lie­gen. Die Schieds­rich­ter woll­ten aber kei­ne Regel­wid­rig­keit erkannt haben und so fand der Tref­fer zum 2:1 Aner­ken­nung. Rosen­heim war nun beflü­gelt und mach­te wei­ter Druck. Nach einem Abspiel­feh­ler der Wöl­fe im Angriffs­drit­tel schnapp­te sich McNee­ly die Schei­be, lief allein auf Bit­zer zu und stell­te auf 3:1.

Wöl­fe ren­nen ver­geb­lich an

In den letz­ten 20 Minu­ten ver­such­ten die Sel­ber Wöl­fe noch­mal alles, um die Par­tie zu dre­hen. Doch alles Anren­nen half nichts. Knack­stedt traf in der 45. Minu­te nur das Gestän­ge, kurz dar­auf schei­ter­te Kruminsch an Pöp­per­le. Als Hanusch Mit­te des Drit­tels eine dop­pel­te Stra­fe kas­sier­te, schien die Par­tie schon gelau­fen. Doch die Wöl­fe ver­tei­dig­ten gut und Rosen­heim brach­te sich eben­falls durch Stra­fen noch­mal selbst in Bedräng­nis. Eine ein­mi­nü­ti­ge dop­pel­te Über­zahl lie­ßen die Por­zel­lan­städ­ter jedoch unge­nutzt lie­gen. Zwei Minu­ten vor Schluss ging Bit­zer für einen zusätz­li­chen Feld­spie­ler vom Eis, was die Wöl­fe durch Van­tuch auch zum 3:2‑Anschlusstreffer nut­zen konn­ten. Doch der Tref­fer kam zu spät. Nur noch 17 Sekun­den ver­blie­ben auf der Uhr. Und statt des mög­li­chen Aus­gleichs­tref­fers für die Wöl­fe tra­fen die Star­bulls noch ein­mal ins ver­wai­ste Tor und stell­ten den End­stand zum 4:2 her.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik