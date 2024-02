Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Taxi­fahrt erschlichen

Coburg: Eine 46-jäh­ri­ge Frau aus Coburg hat sich in der Nacht zum Sams­tag von Roth in Mit­tel­fran­ken von einem Taxi­fah­rer nach Hau­se fah­ren las­sen. In Coburg gestand sie dann dem Fah­rer, dass sie über­haupt nicht in der Lage ist die Fahrt­ko­sten in Höhe von 392,30 Euro zu bezahlen.

Die Dame erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Beförderungserschleichung.

Unter Dro­gen­ein­fluss

Coburg: Auf­merk­sa­me Poli­zei­be­am­te der Cobur­ger Poli­zei konn­ten am Frei­tag gegen 22:45 Uhr in der Die­sel­stra­ße in Coburg einen 38-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer aus dem Ver­kehr zie­hen. Der Mann stand bei der Kon­trol­le sicht­bar unter Dro­gen­ein­fluss. Ein durch­ge­führ­ter Test vor Ort zeig­te eben­falls ein posi­ti­ves Ergebnis.

Der Fah­rer muss­te eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen las­sen. Das Auto blieb an Ort und Stel­le ste­hen. Ihn erwar­tet nun eine Anzeige.

Mehr­mals Trun­ken­heit im Verkehr

Coburg: Von Frei­tag auf Sams­tag konn­ten die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg meh­re­re alko­ho­li­sier­te Fahr­zeug­füh­rer aus dem Ver­kehr ziehen.

So wur­de in Coburg gegen 04:55 Uhr eine 26-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin gestoppt, nach­dem sie bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le einen Wert von 1,26 Pro­mil­le am Hand­al­ko­ma­ten erzielt hatte.

Wei­ter wur­de gegen 23:00 Uhr ein 33-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer ange­hal­ten. Der Fah­rer ver­such­te sich noch der Kon­trol­le zu ent­zie­hen und fuhr mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit durch die Stadt, hielt aller­dings nach kur­zer Ver­fol­gung an. Er brach­te es auf einen Wert von 1,02 Promille.

Den trau­ri­gen Höchst­wert von 1,68 Pro­mil­le erziel­te ein 56-jäh­ri­ger Fahr­zeug­füh­rer. Die­ser fuhr mit sei­nem Sat­tel­zug mit Auf­lie­ger auf der B303 in Schlan­gen­li­ni­en und wur­de des­halb von einer Strei­fe kontrolliert.

Alle Fah­rer muss­ten eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen las­sen. Des Wei­te­ren erwar­tet die Per­so­nen nun eine Anzeige.

Fah­ren trotz Fahrverbot

Coburg: Jeden­falls kopf­schüt­telnd blie­ben die erfah­re­nen Beam­ten der Cobur­ger Poli­zei zurück. So kam am Frei­tag gegen 09:00 Uhr ein 64-jäh­ri­ger Mann aus Coburg in die Wache der Poli­zei um sei­nen Füh­rer­schein abzugeben.

Er trat damit ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot an, wel­ches ihm auf­grund eines Geschwin­dig­keits­ver­sto­ßes auf­er­legt wurde.

Nach­dem er sei­nen Füh­rer­schein abge­ge­ben hat­te, ging er aus der Wache, stieg in sei­nen Pkw und woll­te nach Hau­se fahren.

Nach kur­zer Strecke wur­de er von einer Strei­fe ange­hal­ten. Ihn erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge. Das Auto muss­te er natür­lich ste­hen lassen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Laden­dieb auf fri­scher Tat ertappt

Küps – Am Frei­tag­nach­mit­tag gegen 16:00 Uhr fiel dem Mit­ar­bei­ter eines Küp­ser Super­mark­tes ein Mann auf, der im Markt diver­se Arti­kel in sei­nen mit­ge­führ­ten Ruck­sack pack­te. An der Kas­se zahl­te der Mann dann nur einen Teil der zuvor ein­ge­steck­ten Ware. Dar­auf­hin sprach der auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­ter den 31-Jäh­ri­gen nach dem Kas­sen­be­reich an und bat ihn, sei­nen Ruck­sack zu öff­nen. Hier­bei kam eine unbe­zahl­te Power­bank im Wert von 14,99 Euro zum Vor­schein. Der 31-Jähi­ge muss sich nun wegen Laden­dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Stra­ßen­la­ter­ne angefahren

Mark­tro­dach – In der Nacht vom Don­ners­tag (01.02.24) auf Frei­tag (02.02.24) wur­de in der Peunt­stra­ße in Mark­tro­dach eine Stra­ßen­la­ter­ne ange­fah­ren. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher stieß mit sei­nem unbe­kann­ten Fahr­zeug ver­mut­lich rück­wärts gegen die Later­ne und ent­fern­te sich im Anschluss von der Unfallört­lich­keit, ohne sich um sei­ne gesetz­li­chen Pflich­ten als Unfall­ver­ur­sa­cher zu küm­mern. Der Sach­scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf ca. 2.000 Euro. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich tele­fo­nisch bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter tel. 09261/5030 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Unbe­kann­ter Mann schla­fend im Kel­ler angetroffen

Main­leus. Ein Haus­ei­gen­tü­mer in einem Main­leu­ser Orts­teil staun­te nicht schlecht, als er am Frei­tag Vor­mit­tag im Kel­ler sei­nes Anwe­sens einen frem­den Mann schla­fend ange­trof­fen hat. Die­ser wur­de durch den Eigen­tü­mer geweckt und ver­lies das Anwe­sen bereits vor Ein­tref­fen der Poli­zei, die Per­so­na­li­en sind aber bekannt.

PKW Fah­rer unter Dro­gen­ein­wir­kung aus dem Ver­kehr gezogen

Neu­dros­sen­feld. Bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le stell­te eine Poli­zei­strei­fe fest, dass der 23 jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer aus Ber­lin unter Dro­gen­ein­fluss steht, er zeig­te bereits Aus­fall­erschei­nun­gen, die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und der Fahr­zeug­schlüs­sel an den fahr­taug­li­chen Vater über­ge­ben. Der Fahr­zeug­füh­rer muss­te sich im Kli­ni­kum einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Ihn erwar­tet eine Straf­an­zei­ge und ein Fahrverbot.

Sach­be­schä­di­gung an gepark­tem PKW

Kulm­bach, Blaich. An einem in der Blaich gepark­tem PKW wur­de in der Zeit von Don­ners­tag auf Sams­tag die Wind­schutz­schei­be beschä­digt. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei in Kulmbach.