Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Nasch­kat­ze festgenommen

Bam­berg. Ein 22jähriger Mann wur­de durch die Poli­zei Bam­berg am Frei­tag­abend wegen des Ver­dachts des Dieb­stahls ange­zeigt. Bei der Kon­trol­le im Osten Bam­bergs wur­den rund 90 Tafeln Scho­ko­la­de, 16 Dosen eines Ener­gy Drinks ein gan­zes Hähn­chen und Klei­dungs­stücke auf­ge­fun­den. Die Gesamt­um­stän­de lie­ßen dar­auf schlie­ßen, dass der jun­ge Mann die Waren höchst­wahr­schein­lich ent­wen­det hat. Die Ermitt­lun­gen zu mög­li­chen Geschä­dig­ten, vor allem Ein­zel­händ­ler im Bereich Bam­berg Ost dau­ern an. Der Mann wur­de auf Antrag der Staats­an­walt­schaft festgehalten.

BAM­BERG. Eben­falls fest­ge­hal­ten wird ein 42jähriger Mann aus dem Bam­ber­ger Osten, da er eben­falls gestoh­len hat­te und dabei beob­ach­tet wur­de. Er war am Frei­tag­nach­mit­tag in einem Dro­ge­rie­markt in Bam­berg und hat­te dort ein hoch­wer­ti­ges Par­fum für rund 110 Euro ein­ge­steckt. Nach Anspra­che durch das Per­so­nal ver­such­te der Mann wei­te­re Waren, die er eben­falls in sei­ner Klei­dung ver­steckt hat­te, unauf­fäl­lig wie­der im Laden abzu­le­gen. Bei der Sach­be­ar­bei­tung der Beam­ten der Poli­zei Bam­berg wur­den neben wei­te­ren gestoh­le­nen Waren auch ein zugriffs­be­rei­tes Mes­ser in der Jacke des Die­bes aufgefunden.

BAM­BERG. Einen kur­zen Moment nutz­te ein Dieb aus um einen unver­sperr­ten E‑Scooter zu steh­len, den sein Besit­zer zuvor vor einem Wett­bü­ro in der Pödel­dor­fer Stra­ße abge­stellt hat­te. Weni­ge Minu­ten war das Gefährt unbe­auf­sich­tigt und wur­de ent­wen­det. Hin­wei­se zum Ver­bleib des E‑Scooters der Mar­ke Magi­non / Leqismart nimmt die Poli­zei Bam­berg entgegen.

BAM­NERG. Ein 45jähriger Mann hat am Frei­tag­abend gegen 18.30 Uhr in einem Lebens­mit­tel­markt in der Pödel­dor­fer Stra­ße eben­falls Ener­gy-Drinks für rund 30 Euro gestoh­len. Er wur­de vom Per­so­nal beob­ach­tet und an die Poli­zei über­ge­ben. Da es sich um einen Erst­tä­ter han­del­te konn­te er nach kur­zer Zeit wie­der ent­las­sen wer­den. Ihn erwar­tet eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.

Eine hal­be Stun­de spä­ter wur­de durch das Per­so­nal ein wei­te­rer Laden­dieb­stahl beob­ach­tet. Der 30jährige Dieb hat­te Süß­wa­ren im Wert von rund 50 Euro ein­ge­steckt und den Markt ohne Bezah­lung ver­las­sen. Auch er wur­de nach kur­zer Sach­be­ar­bei­tung entlassen.

So nicht im Straßenverkehr

Bam­berg. Eine 36jährige Pkw-Fah­re­rin wur­de durch Beam­te der Poli­zei Bam­berg Sams­tag­nacht gegen 3 Uhr im Bereich Mar­ga­re­ten­damm kon­trol­liert, da sie zuvor das Rot­licht einer Ampel­an­la­ge miss­ach­tet hat­te. Bei der Kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass die Frau nicht die erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis zum Füh­ren des Pkw hat­te und zudem noch unter dem Ein­fluss von Rausch­mit­teln stand. Ein Joint befand sich eben­falls im Auto. Die Frau wird wegen Ver­stö­ßen gegen das Straf­ge­setz­buch und Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Fahrt ohne Füh­rer­schein ende­te nach Polizeikontrolle.

ERLAU. In der Lan­ge­stra­ße wur­de am Frei­tag­abend ein 27-jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw von einer Poli­zei­strei­fe kon­trol­liert und dabei fest­ge­stellt, dass die­ser nicht im Besitz eines Füh­rer­schei­nes ist. Der 27-jäh­ri­ge muss­te im Anschluss sei­nen Pkw vor Ort ste­hen las­sen und erhält eine Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis. Gegen die 25-jäh­ri­ge Hal­te­rin wur­de zusätz­lich noch ein Ver­fah­ren wegen Ermäch­ti­gung als Hal­te­rin zum Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis eröffnet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Zu viel Alkohol

Igens­dorf. Am frü­hen Abend des 02.02.2024 wur­de ein 49-jäh­ri­ger Fah­rer eines Fiats von einem auf­merk­sa­men Bür­ger dabei beob­ach­tet, wie die­ser in unsi­che­rer Fahr­wei­se und in star­ken Schlan­gen­li­ni­en die B2 ent­lang­fuhr. Wie sich bei einer anschlie­ßen­den Kon­trol­le kurz dar­auf her­aus­stell­te, hat­te der Fah­rer eini­ges an Alko­hol vor Fahr­an­tritt zu sich genom­men. Mit knapp 1,6 Pro­mil­le muss­te sich der Fah­rer einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Den Füh­rer­schein ist er vor­erst eben­falls los. Eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und ein Fahr­ver­bot mit Punk­ten in Flens­burg wer­den die Fol­ge sein.

Ver­kehrs­un­fall mit Flucht

Hilt­polt­stein. Am Frei­tag­abend fuhr ein 28-jähir­ger mit einem Trak­tor inklu­si­ve Anhän­ger die B2, von Almos kom­mend in Rich­tung Hilt­polt­stein. Der Anhän­ger war mit diver­sen Bau­stäm­men und Ästen bela­den. Unglück­li­cher­wei­se hing ein grö­ße­rer Ast vom Anhän­ger und rag­te wäh­rend der Fahrt in die Gegen­farb­ahn. Dies wur­de vom Fahr­zeug­füh­rer jedoch nicht bemerkt. Durch den Gegen­ver­kehr wur­den meh­re­re Fahr­zeu­ge vom her­ab­hän­gen­den Ast tou­chiert. Auch dies wur­de vom Fah­rer des Gespanns nicht bemerkt, wel­cher sei­nen Weg unbe­irrt fort­führ­te und sich somit uner­laubt von der Unfall­stel­le ent­fern­te. Durch wei­te­re Fahr­zeug­füh­rer konn­te der Fah­rer kur­ze Zeit fest­ge­stellt und auf den her­ab­hän­gen­den Ast auf­merk­sam gemacht wer­den. Der 28-jäh­ri­ge kehr­te anschlie­ßend zum Unfall­ort zurück. Nach der­zei­ti­gem Kennt­nis­stand wur­den drei Fahr­zeu­ge im Vor­bei­fah­rern beschä­digt. Bis­lang beläuft sich der ent­stan­de­ne Sach­scha­den auf 1.500 EUR. Die Poli­zei Eber­mann­stadt bit­tet Zeu­gen oder wei­te­re Geschä­dig­te des gest­ri­gen Vor­falls, sich unter der Tel. 09194/7388–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim vom 03.02.2024

Unfäl­le

Forch­heim. Am Frei­tag gegen 07:40 Uhr über­sah eine 30-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin beim Abbie­gen einen ent­ge­gen­kom­men­den 67-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer an der Ampel­kreu­zung Bam­ber­ger Stra­ße Ecke Fritz-Hoff­mann-Stra­ße. Durch den dar­auf­fol­gen­den Zusam­men­stoß ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 14.000 EUR. Die Ver­ur­sa­che­rin und ihr 6‑jähriges Kind wur­den bei dem Unfall leicht verletzt.

Im Rah­men die­ser Unfall­auf­nah­me erfolg­te eine Absi­che­rung der Unfall­stel­le in Form von Leit­ke­geln. Eine 35-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin umfuhr die­se Absi­che­rung und beschä­dig­te dabei einen die­ser Leit­ke­gel. Anschlie­ßend ent­fern­te sie sich von der Unfall­stel­le und muss nun mit einer Anzei­ge rechnen.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Frei­tag gegen 14:45 Uhr wur­de eine 57-jäh­ri­ge dabei ertappt, wie sie vier klei­ne Par­füm­fla­schen in ihrer Jacken­ta­sche aus einem Geschäft in der Bosch­stra­ße tra­gen woll­te, ohne die­se zu bezah­len. Die­se wur­de durch eine Mit­ar­bei­te­rin fest­ge­stellt, die dann die Poli­zei rief. Die Dame hat sich nun wegen Laden­dieb­stahl im Wert von ca. 5 EUR zu verantworten.

Son­sti­ges

Forch­heim. Bereits am Mitt­woch soll es gegen 18:00 Uhr zu einer Kör­per­ver­let­zung in der Wies­ent­stra­ße gekom­men sein. Ein 56-jäh­ri­ger zeig­te an, dass er von einer unbe­kann­ten Per­son erst belä­stigt und dann geschla­gen und belei­digt wur­de. Der Täter wur­de als aus­län­disch und jugend­lich beschrie­ben. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Milch-Lkw fährt in Straßengraben

WEIS­MAIN Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einem Milch­trans­por­ter kam es am frü­hen Frei­tag­mor­gen auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Weis­main und Erlach. Der 33jährige Lkw-Fah­rer ver­such­te einem Fuchs aus­zu­wei­chen, wobei er die Kon­trol­le über sei­nen Lkw mit Anhän­ger ver­lor und ins Ban­kett geriet. Aus die­sem muss­te er mit­tels eines Abschlep­pers gebor­gen werden.

Zu allem Über­fluss hat der Fuchs den Unfall trotz Aus­weich­ma­nö­ver auch nicht überlebt.

Lkw recht­zei­tig aus dem Ver­kehr gezogen

LICH­TEN­FELS Bei einer Kon­trol­le am Frei­tag­mor­gen muss­ten die Poli­zei­be­am­ten bei einem Lkw mit Anhän­ger fest­stel­len, dass von dem Anhän­ger 2 der 4 Rei­fen kom­plett abge­fah­ren und die Ladung nicht aus­rei­chend gesi­chert war. Die Wei­ter­fahrt des Lkw wur­de zunächst unter­bun­den und der 38jährige Lkw-Fah­rer muss sich nun vor dem Gesetz verantworten.

Alko­hol entwendet

LICH­TEN­FELS Ein 45jähriger Lang­fin­ger ver­such­te am Frei­tag­nach­mit­tag eine Fla­sche eines hoch­pro­zen­ti­gen Geträn­kes aus einem Geschäft in der Main­au zu ent­wen­den. Hier­bei wur­de er jedoch von einer auf­merk­sa­men Ange­stell­ten beob­ach­tet und vor dem Geschäft angesprochen.

Fahr­zeug ange­fah­ren und ein­fach wei­ter gefahren

LICH­TEN­FELS zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht kam es am frü­hen Frei­tag­abend in der Stadt­knechts­gas­se. Ein auf der Park­flä­che abge­stell­ter Pkw wur­de hier­bei im Bereich des Kot­flü­gels von einem unbe­kann­ten Fahr­zeug ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich im Anschluss von der Unfall­stel­le, ohne sei­ne Per­so­na­li­en anzugeben.

Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher oder das Fahr­zeug geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Unter­wegs unter Drogeneinfluss

MICHEL­AU i.OFr. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag konn­ten bei einer 41jährigen Pkw-Fah­re­rin dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt wer­den. Nach der dar­auf­hin fol­gen­den Blut­ent­nah­me wur­de die Pkw-Fah­re­rin vor Ort ent­las­sen. Sie muss sich nun vor dem Gesetz verantworten.