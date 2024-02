Zu einem beson­de­ren Start ins neue Jahr hat­te der Fami­li­en­treff im Stadt­teil­zen­trum Löwen­zahn ein­ge­la­den: Ende Janu­ar fand die „Neu­jahrs-BRE­ZE“ statt. Das beson­de­re Ver­an­stal­tungs­for­mat beglei­tet den Fami­li­en­treff, den die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim gemein­sam mit der Erlö­ser­kir­che Bam­berg ver­ant­wor­tet, seit ver­gan­ge­nem Jahr. Dabei steht B für Begeg­nung, R für Raum, E für Essen, Z für Zeit und E für Erzäh­len. Gekom­men waren nicht nur die Löwen­zahn-Fami­li­en, son­dern auch Förder_​innen und Unterstützer_​innen des Löwen­zahn sowie Pat_​innen der dort behei­ma­te­ten Haus­auf­ga­ben­be­treu­ung. Gemein­sam kamen alle vor dem Fami­li­en­treff mit einem Lied in Bewe­gung. Gegen­sei­tig erzähl­te man sich von dem eige­nen Sil­ve­ster und guten Vor­sät­zen für 2024, bevor es zum Basteln und Bre­zen-Essen in die Räu­me in die Katz­hei­mer­stra­ße 3 ging.

Alle Anwe­sen­den genos­sen den Aus­tausch und die Gele­gen­heit, die Löwen­zahn-Kin­der, ‑Mit­ar­bei­ten­den und die Räu­me ken­nen zu ler­nen. Mit bun­ten Wunsch­ster­nen und einer fun­keln­den Über­ra­schung ent­lie­ßen Fami­li­en­treff-Lei­te­rin The­re­sa Banz­haf, der zustän­di­ge Abtei­lungs­lei­ter Fred Schä­fer und Pfar­re­rin Anet­te Simo­jo­ki dann die Gäste in den Abend.

Aktu­ell sucht der Fami­li­en­treff Löwen­zahn noch Men­schen, die sich in der Haus­auf­ga­ben­be­treu­ung ehren­amt­lich enga­gie­ren möch­ten. Infor­ma­tio­nen erhal­ten Inter­es­sier­te bei The­re­sa Banz­haf via Mail an t.​banzhaf@​dwbf.​de oder tele­fo­nisch: 0951 2083688.