Am heu­ti­gen Sams­tag kommt mit den Wöl­fen aus Wei­ßen­fels ein Geg­ner nach Bam­berg, der in der Bun­des­li­ga-Tabel­le exakt die glei­che Bilanz auf­wei­sen wie die Gast­ge­ber selbst. Nach­dem man sich noch am letz­ten Spiel­tag knapp gegen die Löwen aus Braun­schweig geschla­gen geben muss­te, wit­tert man von Sei­ten der Bam­ber­ger gegen das Team aus Sach­sen-Anhalt eine reel­le Chan­ce in der Tabel­le den einen oder ande­ren Tabel­len­platz gut zu machen. Wäh­rend die Bam­ber­ger eine bis­lang stär­ke­re Heim­bi­lanz für sich ver­bu­chen kön­nen, zei­gen sich die Gäste aus Sach­sen-Anhalt auswärtsstärker.