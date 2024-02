Genuss und Erleb­nis­se rund um die Hopfenkaltschale

Als 2016 das 500. Jubi­lä­um des Baye­ri­schen Rein­heits­ge­bots zele­briert wur­de, fei­er­te die Frän­ki­sche Schweiz als Regi­on mit der höch­sten Braue­rei­dich­te der Welt, mit einem umfang­rei­chen Pro­gramm mit. Zu die­sem beson­de­ren Anlass wur­den die Bier­Wo­chen ins Leben geru­fen. Die­se schö­ne Tra­di­ti­on füh­ren wir auch 2024 fort.

Geführ­te Braue­rei­wan­de­run­gen, Brau­se­mi­na­re und vie­le ver­schie­de­ne Erleb­nis­se rund um den Ger­sten­saft fin­den wäh­rend der Bier­Wo­chen in der Frän­ki­schen Schweiz statt. Nicht umsonst wur­de genau die­ser Zeit­raum aus­ge­wählt: Am 14. Febru­ar beginnt die Fasten­zeit, in der nach alter Klo­ster­tra­di­ti­on oft­mals zu Bier als Nah­rungs­mit­tel gegrif­fen wur­de. Der 23. April dage­gen ist der „Tag des Deut­schen Bie­res“, der offi­zi­el­le Geburts­tag des Rein­heits­ge­bots also.

Außer­dem bie­ten teil­neh­men­de Gast­stät­ten Gerich­te an, die mit Bier ver­fei­nert wur­den. Natür­lich darf dazu ein Seid­la nicht feh­len – des­halb bie­ten die teil­neh­men­den Betrie­be min­de­stens zwei ver­schie­de­ne Sor­ten Frän­ki­sches Bier zum Pro­bie­ren an. Da fällt die Aus­wahl schwer; immer­hin pfle­gen in der Frän­ki­schen Schweiz rund 70 fami­li­en­ge­führ­te Braue­rei­be­trie­be das tra­di­ti­ons­rei­che Brau­hand­werk (meist seit meh­re­ren Gene­ra­tio­nen) und stel­len qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Bie­re her, mitt­ler­wei­le ins­ge­samt 350 Sorten.

Unser Tipp: www​.fraen​ki​sche​-schweiz​.com/​s​c​h​m​e​c​k​e​n​/​b​i​e​r​w​o​c​hen

Hier fin­den Sie alle Aktio­nen und Ange­bo­te unse­rer Gast­hö­fe und Braue­rei­en zu den Bier­wo­chen. Ein Hoch auf die bie­ri­ge Zeit!