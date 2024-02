Noch mehr Ange­bo­te zur poli­ti­schen Bil­dung und für gesell­schaft­li­chen Zusam­men­halt im neu­en Semester

„Gegen­sei­ti­ges moti­vie­ren, zusam­men ent­decken, mit­ein­an­der wach­sen – das macht Ler­nen an der Volks­hoch­schu­le (vhs) Bam­berg Stadt aus“, sagt vhs-Lei­te­rin Dr. Anna Scher­baum bei der Vor­stel­lung des neu­en Seme­ster-Ange­bots. Das neue Pro­gramm für Früh­jahr-Som­mer sei ein bun­ter Bil­dungs- Kata­log mit rund 800 The­men und Kur­sen. Ab sofort ist es online auf www​.vhs​-bam​berg​.de zu fin­den, Bro­schü­ren lie­gen kosten­los aus. Anmel­dun­gen sind ab Mitt­woch, 7. Febru­ar 2024, möglich.

Ange­sichts der aktu­el­len gesell­schaft­li­chen Her­aus­for­de­run­gen neh­men Ange­bo­te zur poli­ti­schen Bil­dung sowie inter­kul­tu­rel­len und inter­re­li­giö­sen Ver­stän­di­gung einen noch grö­ße­ren Raum ein als bis­her. Pas­send zum bun­des­wei­ten vhs-Schwer­punkt­the­ma „Per­spek­ti­ve Euro­pa: mit­ein­an­der von­ein­an­der ler­nen“ wer­den die Euro­pa-Wahl sowie 75 Grund­ge­setz und 75 Jah­re BRD beleuch­tet. In vier wei­te­ren Kur­sen geht es um den Umgang mit Medi­en in Poli­tik und Gesell­schaft. Wei­te­re The­men im Gesell­schafts­be­reich sind neue Ange­bo­te zum Fami­li­en­le­ben, Natur-Erleb­nis­se in Koope­ra­ti­on mit der Bio­di­ver­si­tät Bam­berg (BiBa), ein neu­er Kurs „Kli­ma­fit“ und ein Kurs zur Geo­lo­gie Nordbayerns.

Hoch­ka­rä­ti­ge Vor­trä­ge beschäf­ti­gen sich unter ande­rem mit Bam­ber­ger The­men: Jüdi­sche Per­sön­lich­kei­ten im Braue­rei­ge­wer­be, die Ent­wick­lung des neu­en E.T.A.-Hoffmann-Hauses oder die Rei­he „Wer­ke der Barm­her­zig­keit – Wer­ke des Lichts“ zu den „Lüpertz-Fen­stern“ in St. Eli­sa­beth. Neu star­tet die Vor­trags­rei­he „Gesell­schaft­li­che Her­aus­for­de­run­gen und wis­sen­schaft­li­che Kom­pe­tenz – im Spie­gel der Zeit, im Spie­gel der Medi­en“. Die öffent­li­che Seme­ster­eröff­nung fin­det am Diens­tag, 20. Febru­ar, ab 19 Uhr im Gro­ßen Saal des Alten E‑Werks statt. Prof. Dr. Fried­helm Marx (Uni Bam­berg) refe­riert über „Aus­zeit im Hoch­ge­bir­ge. Tho­mas Manns Zau­ber­berg revisited“.

Im Bereich Gesund­heits­bil­dung gibt es mit „Ganz­kör­per­zir­kel­trai­ning“ und „Park­our für Kin­der“ neue Kur­se mit dem Ziel der Bele­bung des Volks­parks. Senio­ren­gym­na­stik mit Sturz­pro­phy­la­xe, Selbst­ver­tei­di­gung für Senio­ren, Kine­sio­lo­gi­sches Taping, Brain­wal­king, Fit­ness für die grau­en Zel­len und vie­les mehr wer­den neu oder wie­der ange­bo­ten. Klas­si­ker wie Fel­den­krais, Yoga, Pila­tes, Wir­bel­säu­len­gym­na­stik, Zum­ba und ver­schie­de­ne Fit­ness- und Out­door-Ange­bo­te sind eben­so im Pro­gramm zu finden.

Ver­ste­tigt wer­den die GESTALT-Kur­se zur Prä­ven­ti­on demen­zi­el­ler Erkran­kun­gen in Koope­ra­ti­on mit dem Amt für Inklu­si­on. Aus­ge­wei­tet wird das Kurs­an­ge­bot in der Mehr­zweck­hal­le des WSV Nep­tun. Getreu dem Mot­to „Lie­be geht durch den Magen“ wer­den die Koch­kur­se in den Schul­kü­chen der Berufs­fach­schu­le Maria­hilf fort­ge­setzt. Neu bei den belieb­ten Wein­se­mi­na­ren sind die The­men Fran­ken­wein und Riesling.

Spra­che ist der Schlüs­sel zur Welt: Des­halb kön­nen im neu­en vhs-Seme­ster Deutsch als Fremd­spra­che und 14 wei­te­re Spra­chen erlernt oder ver­tieft wer­den. Ver­schie­de­ne Niveau­stu­fen und ver­schie­de­ne Lern­tem­pi bie­ten für jedes Inter­es­se den pas­sen­den Kurs. Wer sich unsi­cher ist, kann sich vor­ab beim Fach­be­reichs­lei­ter bera­ten las­sen. Die vhs ist zudem Prü­fungs­zen­trum für Ein­bür­ge­run­gen und Deutsch B1-Sprach­zer­ti­fi­ka­te und bie­tet hier monat­lich Tests an.

Der Bereich Kul­tur lädt dazu ein, nach Her­zens­lust sei­ne Krea­ti­vi­tät aus­zu­le­ben. Neu ange­bo­ten wer­den „Kunst­druck“, Did­ge­ri­doo bau­en, „Come and drum“, Hand­pan sowie ana­lo­ge Foto­gra­fie und Foto­la­bor für Erwach­se­ne. Rund um den „Bam­bär­chä Dia­leggd“ kann ein Theo­rie- und ein Paxis­kurs gebucht wer­den. Wei­te­re neue The­men: „Lite­ra­ri­sche Schreib­werk­statt: Ohr sein – Sinn­lich erzäh­len“, Aben­teu­er­li­che Hör-Rei­se durch die Musik­ge­schich­te und „Von Licht und Was­ser. Die Geschich­te der Male­rei in Vene­dig“. Der Aus­stel­lungs­kurs Foto­gra­fie beschäf­tigt sich mit dem Seme­ster­the­ma „Die Bahn kommt…“.

Span­nen­de neue Tou­ren bie­tet der Füh­rungs-Bereich: Werk­statt­be­such bei der Müt­zen­ma­nu­fak­tur Bulla­ni, die Welt der Wey­er­mann® Spe­zi­al­mal­ze, Plät­ze der Insel­stadt und ihre Geschich­te, eine archäo­lo­gisch-histo­ri­sche Spu­ren­su­che am Michels­berg sowie Ein­blicke beim Mal­te­ser Hilfs­dienst und dem Tech­ni­schen Hilfs­werk. Meh­re­re Ange­bo­te neh­men Kai­ser Hein­rich II. pas­send zum 1000. Todes­tag the­ma­tisch in den Blick, etwa Urkun­den­schät­ze im Staats­ar­chiv und eine beson­de­re Füh­rung durch St. Hein­rich. In Koope­ra­ti­on mit dem DoMus Besu­cher­ser­vice kann die Kunst­in­stal­la­ti­on „IM LICHT“ am Kai­ser­grab im Dom und die Aus­stel­lung „Kreu­ze. 1000 Jah­re nach Hein­rich II.“ im Diö­ze­san­mu­se­um besucht werden.

Neu im Pro­gramm­be­reich „Jun­ge vhs“ sind Out­door-Bewe­gungs­an­ge­bo­te, ana­lo­ge Foto­gra­fie und Foto­la­bor sowie ein offe­nes Krea­tiv­ate­lier, um ver­schie­de­ne Tech­ni­ken aus­zu­pro­bie­ren. Bei zwei neu­en Füh­run­gen geht es durch die Gärt­ner­stadt und zu den Mal­te­sern. Klas­si­ker wie die Zir­kus­er­leb­nis­wo­chen, Eltern-Kind-Tur­nen, Musik­gar­ten und Füh­run­gen bei Feu­er­wehr, Poli­zei und ande­ren Insti­tu­tio­nen sind eben­falls wie­der im Ange­bot. Zudem kön­nen „Rhyth­mi­sche Spie­le mit Musik“, Yoga, Selbst­ver­tei­di­gung und ver­schie­de­ne Krea­tiv­an­ge­bo­te gebucht wer­den. Für Schü­le­rin­nen und Schü­lern gibt es PC-Kur­se, Voka­bel­trai­ning, „Tip­pen ler­nen in 4 Stun­den“ und Prü­fungs­trai­ning Mathe­ma­tik für alle Schularten.

In den „Smart Talks“ in Koope­ra­ti­on mit dem Smart City Pro­gramm und der Uni­ver­si­tät Bam­berg lau­tet das Mot­to „Bam­berg nach­hal­tig bewe­gen“. Neu im Fach­be­reich Beruf und Digi­ta­les sind kur­ze Online-Semi­na­re zu The­men wie Lean Office, Kai­zen und Kanban.

Das neue Seme­ster-Pro­gramm ist online oder als Bro­schü­re ab sofort ver­füg­bar. Anmel­dung sind mög­lich ab Mitt­woch, 7. Febru­ar 2024: bequem über die Home­page www​.vhs​-bam​berg​.de, per Mail an info@​vhs-​bamberg.​de, tele­fo­nisch unter 0951/87–1108, oder per­sön­lich in der Tränk­gas­se 4.