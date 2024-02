Wegen des Bahn­streiks muss­te die Ver­an­stal­tung im Janu­ar aus­fal­len: Nun kommt Luna Al-Mousli am Mitt­woch, 21. Febru­ar, um 19.30 Uhr in den vhs club INTER­NA­TIO­NAL (Fried­rich­stra­ße 17 in Erlan­gen). Die aus Syri­en stam­men­de Autorin liest aus ihrem Roman „Um mich her­um Geschich­ten“, in dem es um per­sön­li­che Kind­heits­er­in­ne­run­gen geht. Wenn sich Luna Al-Mousli ihre jun­gen Jah­re inmit­ten ihrer Groß­fa­mi­lie im syri­schen Damas­kus vor­stellt, dann läuft sie in Gedan­ken die Woh­nun­gen der Groß­el­tern, Tan­ten und Onkel ab. Vie­le Details haben sich in ihr Gedächt­nis gebrannt. Geräu­sche, Gerü­che und Gegen­stän­de. Klei­ne Schät­ze und bedeu­tungs­vol­le Din­ge – auf den ersten Blick nicht immer als sol­che zu erken­nen. Doch nicht aus der Per­spek­ti­ve der Betrach­te­rin, son­dern aus der Per­spek­ti­ve der Gegen­stän­de ent­wickelt sich der Roman. „Al-Mousli erzählt so leben­dig, so bewe­gend, so nah an den Men­schen, dass sie den Leser tief in den syri­schen All­tag ein­tau­chen lässt,“ schrieb das „Sonn­tags­blatt“. Die Autorin (Jahr­gang 1990) wuchs in Damas­kus auf und arbei­tet heu­te als Autorin, Gra­fik­de­si­gne­rin und Illu­stra­to­rin in Wien.

Anmel­dung zur Lesung unter www​.vhs​-erlan​gen​.de.