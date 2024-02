Am kom­men­den Wochen­en­de steigt in der Ratio­farm Are­na in Neu-Ulm das Fina­le der acht besten Luft­ge­wehr­mann­schaf­ten aus ganz Deutsch­land, um den Deut­schen Mei­ster zu ermit­teln. Die Schüt­zen­ge­sell­schaft Coburg ist als drit­ter der Süd­grup­pe zu zwei­ten Mal in Fol­ge qualifiziert.

Erster Geg­ner am Sams­tag­mit­tag ist der Zwei­te aus dem Nor­den, Huber­tus Elsen, mit ihrem unga­ri­schen Top­schüt­zen Ist­van Penic. Auf Grund der gezeig­ten Lei­stun­gen in der zwei­ten Hälf­te der Sai­son den die Cobur­ger Schüt­zen um Team­ma­na­ger Rein­hard Mohr und Kapi­tän Jür­gen Wal­low­sky opti­mi­stisch an die­se Auf­ga­be her­an. Am Abend wäre dann das Halb­fi­na­le auf dem Pro­gramm, ehe am Sonn­tag erst das „klei­ne“ und dann das „gro­ße“ Fina­le stattfindet.

Die Mann­schaft geht das Final­wo­chen­en­de in der glei­chen Zusam­men­stel­lung wie im letz­ten Jahr an, wo man, wie bekannt, sehr unglück­lich im Ste­chen die Segel strei­chen musste.

Die Schüt­zen sind Jiri Priv­rats­ky, Maxi­mi­li­an Dal­lin­ger, David Koen­ders sowie Sabri­na Hößl und Alt­mei­ster Jür­gen Wal­low­sky. Als Ersatz­schüt­ze steht Andre­as Geuther Gewehr bei Fuß.