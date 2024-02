Eine klei­ne Büh­ne, ein wun­der­bar umrah­men­des Licht, ein erwar­tungs­vol­les Publi­kum und so eini­ge auf­ge­reg­te jun­ge Künst­ler – jüngst in der prop­pen­vol­len Schul­au­la des Gym­na­si­ums Frän­ki­sche Schweiz in Eber­mann­stadt. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 11. und 12. Jahr­gangs­stu­fe hat­ten zum Q‑Konzert der Ober­stu­fe unter dem Mot­to „Music from the Movies“ ein­ge­la­den, das von ihnen selb­stän­dig auf die Bei­ne gestellt wurde.Ihr Auf­tritt war dann das Ergeb­nis inten­si­ver Pro­ben, in die sie viel Zeit inve­stiert haben, um ihren Musik­stücken den letz­ten Schliff zu geben. Unter­stützt wur­den sie dabei von Musik­leh­re­rin Ste­fa­nie Bär. Ein loh­nens­wer­tes Pro­jekt, denn auf die inten­si­ven Pro­ben der jun­gen Leu­te folg­te eine klas­se Vor­stel­lung, durch die char­mant und mit viel Humor Lilia­na Dom­in­guez und Mari­us Will als Mode­ra­to­ren die Besu­cher beglei­te­ten und musi­ka­li­sche Mei­ster­lei­stun­gen und eine Men­ge Spass versprachen.

Und so war es. Mit Film­me­lo­dien aus Hol­ly­wood oder Musik aus Musi­cals ent­führ­ten die talen­tier­ten Sän­ger und Musi­ker, die mit gan­zem Her­zen bei der Sache waren, die Besu­cher aus der Schul­au­la in die glit­zern­de Traum­fa­brik Ame­ri­kas – nach Hol­ly­wood. Dabei galt als Klei­der­ord­nung für alle Betei­lig­ten: Abend­klei­der und dunk­le Anzü­ge. Die Viel­falt des Pro­gramms war fas­zi­nie­rend und mit­rei­ssend. Los ging die musi­ka­li­sche Rei­se bei Mam­bo-Rhyth­men mit „Tequi­la“. Es folg­ten im ersten Teil des Kon­zerts die Titel „Can­ti­na Band“, „Cups“, „Cavati­na“, „Love is an open door“, „Chi­qui­ti­ta“, „Han­ging Tree“, „Iron man“ und „Ever­long“. Nach der Pau­se mit Pau­sen­ver­kauf waren die Stücke „Probier’s mal mit Gemütlichkeit,“I do it for you“,“The Dra­gon Boy“, „A Mil­li­on Dreams“ sowie „I will always love you und „Eye of the Tiger“ zu hören. Ob Chor­sän­ger, Soli­sten oder Instru­men­ta­li­sten„ sie alle­samt mei­ster­ten ihre Auf­trit­te auf der gan­zen Linie mit Bra­vour und einem bewun­derns­wer­ten Élan.

Die mit­wir­ken­den Grup­pen und Akteu­re waren: das Quer­flö­ten-Kla­ri­net­ten-Quin­tett mit Han­nah Höl­zel, Fran­zis­ka Sei­fert, Han­nah Schu­ster, Leo­nie Wal­ter und Kri­stin Sklorz. Das Gesangs­duo Hele­na Kohl­bau­er und Lio­ba Puff. Das Gitar­ren­duo Noah Geb­hardt und Patri­cia Opri­siu, Das Gesangs­duo Cosi­ma Rey und Lea Ruf. Das Kla­vier­duo David Häf­ner und Moritz Breu­er, Der Chor mit Instru­men­tal­ensem­ble. Die Band Neme­sis mit Robin El-Ais­sa­mi, David Distler, Noah Wed­dig, Erik Rohr, Luis Roth und Leon Hof­mann. Das Saxo­fon-Quin­tett mit Cla­ra Kühn, Leo­nie Gold­stein, Maria Horn­eg­ger und Tara Wal­ter. Gesang und Kla­vier mit Cosi­ma Rey und Moritz Breu­er. Das Kla­vier­duo Moritz Breu­er und Catrin Schul­er, der Q‑Chor mit Bari­ton Moritz Breu­er und Pia­nist Die­go Kor­mann. Die Big Band mit den Soli­sten Julia Bezold und Juli­an Bur­kard sowie alle Mit­wir­ken­den mit den Instru­men­ta­li­sten David Distler, Luis Küspert, Luis Roth und Theo Siegel.

Für einen Über­ra­schungs­auf­tritt hat­te zudem die Leh­rer­band mit dem Stück „Abidas“ gesorgt, mit dem sie die zukünf­ti­gen Abitu­ri­en­ten für den “Vor­hof der Prü­fungs­höl­le“ ein­stimm­ten. Nach geglück­tem Hap­py End und Dan­kes­wor­ten des Orga­ni­sa­to­ren­teams sowie dem gemein­sam gesun­ge­nen Song „Come and get your love“ ver­ließ ein begei­ster­tes und be’swingtes‘ Publi­kum den rund­um gelun­ge­nen Q‑Konzertabend.