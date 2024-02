Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Rent­ne­rin bestohlen

Bam­berg. Am Mitt­woch zwi­schen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr stell­te eine 84-jäh­ri­ge Rent­ne­rin ihren Rol­la­tor im Wind­fang des Anwe­sens Veit-Stoß-Stra­ße 11 ab. Sie ging in ihre Woh­nung, als ihr ein­fiel, dass sie die Hand­ta­sche im Rol­la­tor ver­ges­sen hat­te. Als sie die­se hol­te, muss­te sie fest­stel­len, dass ihr Senio­ren­han­dy und die Geld­bör­se ent­wen­det wur­den. Ins­ge­samt ent­stand ihr ein Scha­den von ca. 500 Euro. Die Poli­zei bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 0951/9129210.

Fron­ta­ler Radlerunfall

Bam­berg. Am Don­ners­tag begeg­ne­ten sich gegen 22.20 Uhr zwei Rad­fah­rer auf dem Fahr­rad­weg unter der Unter­füh­rung Zoll­ner­stra­ße. Da sie sich bei­de auf kei­ne Aus­weich­sei­te eini­gen konn­ten, prall­ten sie Fron­tal zusam­men. An jedem der Räder ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 100 Euro. Der den Weg kor­rekt benut­zen­de Rad­fah­rer, ein 28-jäh­ri­ger Mann, erlitt eine Schürf­wun­de am Knie. Der Kon­tra­hent, der den Rad­weg auf der fal­schen Sei­te benutz­te blieb unver­letzt muss jetzt aber mit einem Buß­geld rechnen.

Stat­tel­zug steck­te in Unterführung

Bam­berg. Am Don­ners­tag gegen 15.00 Uhr fuhr der Füh­rer eines gro­ßen Sat­tel­zugs trotz Beschrän­kung der Ein­fahrt bis 3,5 Meter in die Bahn­un­ter­füh­rung der Mem­mels­dor­fer Stra­ße in west­li­cher Fahrt­rich­tung. Laut Not­fall­ma­nage­ment der Bahn und Bau­sta­ti­ker wur­de die Unter­füh­rung nicht beschä­digt. Der Scha­den am Lkw konn­te noch nicht bezif­fert wer­den. Die Unter­füh­rung war ca. 3 Stun­den lang ein­sei­tig gesperrt, bis der Sat­tel­zug gebor­gen war.

Cry­stal Meth aufgefunden

Bam­berg. Bei einem 56-jäh­ri­gen Bam­ber­ger fand eine Poli­zei­strei­fe gegen 18.30 Uhr in der Adolf-Kol­ping-Stra­ße ca. 1 Gramm Cry­stal Meth. Der Mann war mit dem Rad unter­wegs und wur­de einer Ver­kehrs­kon­trol­le unterzogen.

Betrun­ke­ne Pkw-Fahrerin

Bam­berg. Eine 35-jäh­ri­ge Frau fiel bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Don­ners­tag, gegen 20.50 Uhr, in der Luit­pold­stra­ße wegen dro­gen­ty­pi­scher Aus­fall­erschei­nun­gen auf. Ein Alko­test erbrach­te zudem einen Wert von 1,72 Pro­mil­le. Der Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt, die Dame muss­te zur Blut­pro­be und durf­te nicht mehr fahren.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

MEM­MELS­DORF. Die Fah­rer­sei­te eines in der Fer­di­nand-Dietz-Stra­ße gepark­ten schwar­zen Pkw, VW Mul­ti­van, ver­kratz­ten Unbe­kann­te zwi­schen Mitt­woch­abend und Don­ners­tag­früh. Der ange­rich­te­te Scha­den wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen beob­ach­tet? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Betäu­bungs­mit­tel und ein gestoh­le­nes Fahrrad

Bay­reuth. Ein amts­be­kann­ter, 29 Jah­re alter Bay­reu­ther führ­te Betäu­bungs­mit­tel und ein gestoh­le­nes Fahr­rad mit.

Am Don­ners­tag in den spä­ten Abend­stun­den wur­de der 29-jäh­ri­ge Bay­reu­ther in einer Spie­lo­thek im Indu­strie­ge­biet durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt kon­trol­liert. Dabei wur­den nicht nur Dro­gen auf­ge­fun­den: Das durch den Mann mit­ge­führ­te E‑Bike ist als gestoh­len gemel­det. Der Bay­reu­ther wur­de vor­läu­fig fest­ge­nom­men wegen uner­laub­tem Besitz von Betäu­bungs­mit­tel und dem Ver­dacht des Dieb­stahls. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft wur­de er am Fol­ge­tag wie­der auf frei­en Fuß gesetzt – die Ermitt­lun­gen dau­ern an.

Scoo­ter­fah­rer mit Dro­gen im Blut unterwegs

BAY­REUTH. Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth stopp­ten am Don­ners­tag­abend einen unter dem Ein­fluss von Dro­gen ste­hen­den Elektroscooterfahrer.

In den spä­ten Abend­stun­den des Don­ners­ta­ges wur­de der E‑Scooter in der Bahn­hof­stra­ße einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Die Beam­ten stell­ten dabei dro­gen­ty­pi­sche Sym­pto­me fest. Der 42-Jäh­ri­ge Bay­reu­ther zeig­te sich gestän­dig und gab an, am Vor­abend Can­na­bis kon­su­miert zu haben. Die Fol­ge war eine Blut­ent­nah­me und eine Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt. Der reu­ige Fah­rer muss sich nun wegen Ver­stö­ßen nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz und Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ver­ant­wor­ten. Außer­dem muss er mit einem ein­mo­na­ti­gen Fahr­ver­bot rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Grä­fen­berg. Am Don­ners­tag­mit­tag fuhr ein 35-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Renault von Grä­fen­berg in Rich­tung Thuis­brunn. Auf der Kreis­stra­ße kam zeit­gleich aus ent­ge­gen­ge­setz­ter Rich­tung eine 32-jäh­ri­ge mit ihrem VW Polo. Aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che geriet der Renault­fah­rer nach links in den Gegen­ver­kehr und es kam zum Zusam­men­stoß. Hier­bei wur­de die Polo­fah­re­rin leicht ver­letzt und zur wei­te­ren medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in die Uni­kli­nik Erlan­gen ver­legt. Die Feu­er­wehr und der Kreis­bau­hof säu­ber­ten die Unfall­stel­le und stell­ten Warn­schil­der auf. Bei­de Pkws wur­den durch einen hin­zu­ge­zo­ge­nen Abschlepp­dienst von der Fahr­bahn ent­fernt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 8.000 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Bei einem Auf­fahr­un­fall am Don­ners­tag um 15:25 Uhr in der Bay­reu­ther Stra­ße erlitt der 48-jäh­ri­ge Fah­rer eines Pkw VW Golf leich­te Ver­let­zun­gen, als er an der Ampel anhal­ten muss­te und ihm ein 38-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pkw Opel Adam auf­fuhr. An den bei­den Autos ent­stand jeweils ca. 1500.- Euro Sach­scha­den und der Golf-Fah­rer wur­de im Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus verbracht.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Ein Sat­tel­zug fuhr sich am Don­ners­tag­früh in der Georg-Büt­tel-Stra­ße auf Grund der dor­ti­gen Fahr­bahn­ver­en­gung fest und muss­te ran­gie­ren, wobei er an einem dor­ti­gen Anwe­sen die Außen­fas­sa­de tou­chier­te und bei einem ande­ren die Rest­müll­ton­ne über­fuhr. Trotz der Schä­den in Höhe von über 5000.- Euro setz­te er ein­fach sei­ne Fahrt fort, ohne sich dar­um zu küm­mern. Ein Zeu­ge konn­te jedoch den Vor­gang beob­ach­ten, so dass sich der Fah­rer nun straf­recht­lich wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht ver­ant­wor­ten muss.

Forch­heim. Fri­sche Del­len und Krat­zer an der Fah­rer­tür mit einer Scha­dens­hö­he von ca. 1500.- Euro hat nun der Fah­rer eines Pkw Suzu­ki Ignis zu bekla­gen, nach dem er die­sen auf dem Nor­ma-Park­platz in der Bam­ber­ger-Stra­ße am Don­ners­tag von 13:30 bis 13:50 Uhr geparkt hat­te. Hin­wei­se auf dem flüch­ti­gen Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Mitt­woch kurz vor 20 Uhr wur­den zwei flüch­ti­ge Laden­die­be in der Hafen­stra­ße mit­ge­teilt. Die bei­den Män­ner im Alter von 22 und 21 Jah­ren sol­len im dor­ti­gen Dis­coun­ter Lebens­mit­tel im Wert von 93.- und 32.- Euro ent­wen­det haben. Im Rah­men der sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung konn­ten die bei­den marok­ka­ni­schen Asyl­be­wer­ber aus Bam­berg jedoch inner­halb kür­ze­ster Zeit fest­ge­nom­men wer­den. Bei­de erhal­ten nun eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahl. Das Die­bes­gut konn­te an den Geschä­dig­ten wie­der zurück­ge­ge­ben werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ener­gy-Drink gestohlen

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag, kurz vor Laden­schluss, beob­ach­te­te eine Mit­ar­bei­te­rin eines Lebens­mit­tel­dis­coun­ters in der Bam­ber­ger Stra­ße, wie ein 15-Jäh­ri­ger einen Vod­ka-Ener­gy-Drink in sei­ne Jacken­ta­sche steck­te. An der Kas­se bezahl­te er ledig­lich ande­re Waren, die Dose leg­te er nicht aufs Band. Der Jugend­li­che wur­de vom Per­so­nal ange­hal­ten und der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe über­ge­ben. Er erhält eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahls.

„Schlangenlinien“-Fahrer erwischt

LICH­TEN­FELS. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge mel­de­te am Don­ners­tag­abend der Poli­zei, dass ein Opel zwi­schen Seu­bels­dorf und Reun­dorf in Schlan­gen­li­ni­en fah­ren wür­de. Der Fah­rer konn­te kur­ze Zeit spä­ter ange­trof­fen wer­den, ein Atem­al­ko­hol­test erbrach­te einen Wert von 2,36 Pro­mil­le. Beim dem 45-Jäh­ri­gen wur­de eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels durch­ge­führt und sein Füh­rer­schein sicher­ge­stellt. Er erhält eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Sko­da zerkratzt

MICHEL­AU / BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch, zwi­schen 13.00 Uhr und 21.30 Uhr, kratz­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter den Schrift­zug „Free Pal­e­sti­ne“ in einen grau­en Sko­da Kamiq. Das Auto stand in die­ser Zeit auf dem Park­platz des Senio­ren­stifts am Ober­main in Bad Staf­fel­stein und in Michel­au, am Main­feld­platz. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Unfall­ver­ur­sa­cher schnell ermittelt

LICH­TEN­FELS. Eine auf­merk­sa­me Zeu­gin beob­ach­te­te am Don­ners­tag­mit­tag, wie ein Audi-Fah­rer aus einer Park­bucht am Markt­platz rück­wärts her­aus­fuhr und dabei einen dane­ben­ste­hen­den Mitsu­bi­shi streif­te. Anschlie­ßend fuhr der Audi-Fah­rer davon, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den in Höhe von ca. 4.000 Euro zu küm­mern. Die Zeu­gin notier­te sich das Kenn­zei­chen und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Durch eine Strei­fe konn­te der ver­ant­wort­li­che Fah­rer des Audi zu Hau­se ange­trof­fen wer­den. Es han­delt sich um einen 89-jäh­ri­gen Lich­ten­fel­ser. Er erhält eine Anzei­ge wegen Verkehrsunfallflucht.

Wer sucht sein Vorderrad?

LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer Strei­fen­fahrt fiel Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels ein 33-jäh­ri­ger Rad­fah­rer auf, der einen ein­zel­nen Vor­der­rei­fen bei sich hat­te. Auf Nach­fra­ge gab der amts­be­kann­te Mann an, die­sen soeben aus einem Trek­king­rad in der „Wag­ner Pas­sa­ge“ aus­ge­baut und ent­wen­det zu haben. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels bit­tet nun den recht­mä­ßi­gen Besit­zer, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 zu melden.

Im wei­te­ren Ver­lauf der Kon­trol­le fan­den die Poli­zi­sten noch eine gerin­ge Men­ge Cry­stal bei dem 33-Jäh­ri­gen. Er erhält nun Anzei­gen wegen Dieb­stahls sowie wegen eines Ver­ge­hens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Pkw-Rei­fen beschädigt

MARKTZ­EULN, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von 20.01.2024, 16.00 Uhr bis 31.01.2024, 10.45 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter zwei Rei­fen eines roten Opel Viva­ro. Das Auto stand zu die­ser Zeit in der Lucas-Cra­nach-Stra­ße. Ein Rei­fen wies ein Loch auf, beim zwei­ten Rei­fen wur­de die Luft her­aus­ge­las­sen, sodass die nach­fol­gen­de Fahrt zu einem Scha­den führ­te. Ins­ge­samt ent­stand der Hal­te­rin ein Sach­scha­den von knapp 500 Euro. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Milch­la­ster im Gra­ben gelandet

WEISMAIN/LKR. LICH­TEN­FELS. Am Frei­tag­mor­gen gegen 07:30 Uhr ist ein 33-jäh­ri­ger Mann mit einem Milch­trans­por­ter auf der K LIF 22 in Fahrt­rich­tung Erlach in den Stra­ßen­gra­ben gerutscht. Grund hier­für war ein Fuchs, der die Stra­ße über­quer­te. Der Fah­rer kam beim Aus­weich­ma­nö­ver mit sei­nem Fahr­zeug leicht ins Schleu­dern, wes­halb er nach rechts ins Ban­kett rutsch­te. Dort fuhr sich der LKW fest und droh­te auf die Sei­te zu kip­pen. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Feu­er­wehr konn­te dies glück­li­cher­wei­se ver­hin­dern, wes­halb am Lkw kein Sach­scha­den ent­stand. Der Fah­rer blieb unverletzt.