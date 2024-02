Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Beim Ein­kauf geschlagen

Schlech­tes Beneh­men leg­te ein 23-Jäh­ri­ger am gest­ri­gen Don­ners­tag, 01.02.2024, in einem Super­markt in der Cumi­a­na­stra­ße an den Tag. Sein Ver­hal­ten führ­te schließ­lich zu einer Anzei­ge wegen Körperverletzung.

Gegen 12:10 Uhr rem­pel­te er zunächst einen 26-Jäh­ri­gen Kun­den grund­los an, der sich zusam­men mit meh­re­ren Beglei­tern im Ein­kaufs­markt auf­hielt. Als er von die­sem auf den Grund sei­nes Ver­hal­tens ange­spro­chen wur­de, zeig­te sich der 23-jäh­ri­ge hoch­ag­gres­siv und ging anschlie­ßend auch noch kör­per­lich auf die­sen los. Der Geschä­dig­te wur­de mit meh­re­ren Faust­schlä­gen attackiert und fiel hier­durch zu Boden. Er klag­te im Anschluss über Schmer­zen an Bein und Arm, eine sofor­ti­ge ärzt­li­che Ver­sor­gung war jedoch nicht erforderlich.

Mög­li­che Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich unter der Ruf­num­mer 09131/760–114 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Vor­fahrt missachtet

Möh­ren­dorf – Am Don­ners­tag, gegen 07:15 Uhr, woll­te ein 52-jäh­ri­ger Hem­ho­fe­ner mit sei­nem Pkw aus Rich­tung Möh­ren­dorf kom­mend an der Anschluss­stel­le Möh­ren­dorf auf die A 73 in Rich­tung Nürn­berg auf­fah­ren. Hier­bei über­sah er eine 25-jäh­ri­ge Bai­er­s­dor­fe­rin mit ihrem Pkw, die aus der Gegen­rich­tung vor­fahrts­be­rich­tigt eben­falls auf die A 73 in Rich­tung Nürn­berg auf­fah­ren woll­te und es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Die Bai­er­s­dor­fe­rin wur­de durch den Zusam­men­stoß leicht ver­letzt und wur­de durch den Ret­tungs­dienst zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in die Chir­ur­gie Erlan­gen ver­bracht. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ins­ge­samt ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Von Lei­ter gestürzt

Möh­ren­dorf – Am Don­ners­tag, gegen 11:15 Uhr, wur­den auf einem Pri­vat­grund­stück Baum­be­schnei­dungs­ar­bei­ten durch­ge­führt. Wäh­rend der Arbei­ten brach ein Ast, an dem die Siche­rung eines 28-jäh­ri­gen Arbei­ters befe­stigt war, ab. Hier­durch stürz­te die­ser aus einer Fall­hö­he von etwa vier Metern zu Boden. Durch den Sturz zog er sich trotz ord­nungs­ge­mäß getra­ge­ner Schutz­aus­rü­stung schwe­re Ver­let­zung im Bereich der Hüf­te und Hand­ge­lenk zu und wur­de mit dem Ret­tungs­dienst in die Chir­ur­gie Erlan­gen verbracht.

Beim Glüh­bir­nen wech­seln von Lei­ter gestürzt

Utten­reuth – Am Don­ners­tag, gegen 15:30 Uhr, woll­te eine Rent­ne­rin selbst­stän­dig eine Glüh­bir­ne an der Beleuch­tung über ihrem Haus­ein­gang aus­tau­schen. Hier­für stieg sie auf eine vier­stu­fi­ge Haus­halts­lei­ter. Wäh­rend der Arbei­ten ver­lor sie ver­mut­lich das Gleich­ge­wicht und stürz­te von der Lei­ter zu Boden. Hier­bei ver­letz­te sie sich schwer im Bereich der Hüf­te und Wir­bel­säu­le. Nach einer Erst­ver­sor­gung vor Ort durch den hin­zu­ge­ru­fe­nen Not­arzt, wur­de die Ver­un­fall­te mit dem Ret­tungs­dienst in die Chir­ur­gie nach Erlan­gen verbracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Alko­ho­li­siert im Straßenverkehr

Höch­stadt a.d.Aisch – In den Nach­mit­tags­stun­den fiel den Beam­ten der PI Höch­stadt an der Aisch ein Ver­kehrs­teil­neh­mer auf der Brücken­stra­ße auf. Bei der Kon­trol­le des Pkw wur­de beim Fah­rer Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt, wes­halb ein Alko­hol­test durch­ge­führt wur­de. Die­ser bestä­tig­te den Ver­dacht, dass der Mann das Fahr­zeug nicht mehr hät­te fah­ren dür­fen. Er muss­te sei­nen Weg zu Fuß fort­set­zen, denn die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt. Ihn erwar­tet nun neben einem Buß­geld in Höhe von 500 Euro ein Fahr­ver­bot von einem Monat.