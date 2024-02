Der Geschichts­ver­ein Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se (CHW) lädt für Sonn­tag, 4. Febru­ar 2024, 18.30 Uhr, alle Geschichts­in­ter­es­sier­ten zu einem Online-Vor­trag ein. Unter dem Titel „Vom Pro­vi­so­ri­um zur länd­li­chen Mit­te“ refe­riert der Kunst­hi­sto­ri­ker Robert Schä­fer aus Bam­berg über Sport­plät­ze im länd­li­chen Franken.

König Fuß­ball ist spä­te­stens seit den frü­hen 1920er Jah­ren ein Mas­sen­phä­no­men und Zuschau­er­ma­gnet. Genau zu die­ser Zeit ver­brei­te­te sich der Fuß­ball­sport auch auf dem Land. Doch die Kicker in den Dör­fern benö­tig­ten Plät­ze, auf denen sie ihren Sport aus­üben konn­ten. Am Anfang nutz­ten sie Wie­sen und land­wirt­schaft­li­che Flä­chen. Bald schon ent­stan­den erste eigens ange­leg­te Sport­plät­ze. Der Vor­trag zeich­net die Geschich­te des Sport­plat­zes im länd­li­chen Raum am Bei­spiel Ober­fran­kens nach – von den Anfän­gen bis zum Ver­eins­ster­ben im 21. Jahrhundert.

Der Vor­trag ist öffent­lich. Er ist kosten­frei und ohne Vor­anmel­dung zugäng­lich. Die Zugangs­da­ten sind auf der Home­page des CHW unter dem Ter­min ange­ge­ben: www​.chw​-fran​ken​.de. Dort ist auch Infor­ma­ti­on über die wei­te­re Ver­eins­ar­beit zu finden.