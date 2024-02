Inner­halb einer Woche drei Kon­zer­te für Kla­vier, alle drei aus­ver­kauft – Haus Mar­teau schätzt sich glück­lich ob so vie­ler treu­er und neu­er Gäste.

Die bei­den mehr­fach preis­ge­krön­ten jun­gen Korea­ner Jun­hee Kim und Honggi Kim spiel­ten ihr Kon­zert zur Eröff­nung des Mei­ster­kur­ses (23.1.) sen­sa­tio­nell. Die­ses Kon­zert der bei­den Mei­ster­schü­ler von Prof. Arnulf von Arnim, gleich­zei­tig Vor­be­rei­tung auf ihr Kon­zert­di­plom, brach­te schwie­rig­ste Lite­ra­tur vir­tu­os zu Gehör. „Gleich­zei­tig war das Spiel der bei­den, die sich jetzt schon Star­pia­ni­sten nen­nen dür­fen, phä­no­me­nal aus­druck­stark“, zeig­te sich Haus Mar­teau-Ver­wal­tungs­lei­ter Dr. Ulrich Wirz begei­stert. Das Publi­kum dank­te für die­sen exzel­len­ten Kon­zert­abend mit fre­ne­ti­schem Applaus und gewann so eine vir­tuo­se Zugabe.

Auch beim Abschluss­kon­zert die­ses Mei­ster­kur­ses vier Tage danach war der Kon­zert­saal bis auf den letz­ten Platz besetzt. Die begei­ster­ten Kon­zert­gä­ste genos­sen unter ande­rem Kla­vier­wer­ke von Liszt, Beet­ho­ven und Chopin.

Zuvor war bereits das erste Janu­ar-Kon­zert mit dem Kla­vier-Mei­ster­kurs von Gilead Mis­ho­ry kom­plett aus­ver­kauft. Mit Wer­ken wie Bachs Pre­ludi­um und Fuge A‑Dur, Haydns Sona­te Es-Dur und Beet­ho­vens F‑Dur-Sona­te über­zeug­ten die jun­gen Pia­ni­stin­nen und Pia­ni­sten aus Deutsch­land, der Tür­kei und Bel­gi­en das Publikum.

Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm: „Die gro­ße Nach­fra­ge nach unse­ren Kon­zer­ten der Spit­zen­klas­se bestä­tigt unse­ren Kurs. In der Lich­ten­ber­ger Künst­ler­vil­la des Bezirks Ober­fran­ken wird an Nuan­cen gear­bei­tet, um voll­kom­me­nen Musik­ge­nuss zu errei­chen – eben Kam­mer­mu­sik­aben­de auf exzel­len­tem Niveau.“

Die näch­sten Kon­zer­te in Haus Mar­teau mit ver­füg­ba­ren Karten:

MI 31. Janu­ar 18 Uhr Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Oboe (Prof. Cla­ra Dent-Bogányi)

DO, 8. Febru­ar 18 Uhr Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Kla­vier (Prof. Ste­fan Arnold)

DO 22. Febru­ar 18 Uhr Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Fagott (Prof. Dag Jensen)

Reser­vie­rung unter https://​haus​-mar​teau​.de/​k​o​n​z​e​r​t​e​-​a​k​t​u​e​l​l​es/