Nach über 30 Jah­ren an der Städ­ti­schen Musik­schu­le: Bal­lett­leh­rer Evge­nij Kali­nov in Ruhestand

Dass eine Musik­schu­le auch Bal­lett­un­ter­richt anbie­tet, das ist kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit. In Kulm­bach ist das aber seit Jahr­zehn­ten der Fall und nach wie vor äußerst beliebt. Die Kur­se sind stets gut belegt, die jähr­li­che Bal­lett­ga­la in der Dr.-Stammberger-Halle erfreut sich immer wie­der gro­ßem Zuspruch. Rund 150 Kin­der, Jugend­li­che und Erwach­se­ne sind der­zeit bei Bal­lett- und Tanz­kur­sen angemeldet.

Seit 1991 ist Evge­nij Kali­nov als Bal­lett­leh­rer und Solo­tän­zer an der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach beschäf­tigt. Zunächst noch unter der Lei­tung von Leo­no­re Krane­pohl, seit 1999 war er dann allei­ni­ger Ver­ant­wort­li­cher für den Bereich Bal­lett. Der­zeit unter­rich­tet er klas­si­sches Bal­lett und Jazz-Dance.

Zum 31.01.2024 wird Evge­nij Kali­nov den Ruhe­stand antre­ten. Die Stadt Kulm­bach dankt ihm für über 30 Jah­re enga­gier­tes und krea­ti­ves Wir­ken an der Städ­ti­schen Musik­schu­le und wünscht ihm alles Gute für die Zeit nach dem Aus­schei­den aus dem akti­ven Berufsleben.

Ab dem 01.02.2024 wird vor­über­ge­hend kein Bal­lett­un­ter­richt an der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach statt­fin­den, bis eine neue Lehr­kraft für Bal­lett und Tanz gefun­den wird. Bis zum Unter­richts­start wer­den von den akti­ven Bal­lett­schü­le­rin­nen und ‑schü­lern selbst­ver­ständ­lich kei­ne Gebüh­ren erho­ben. Die Eltern wur­den bereits schrift­lich dar­über infor­miert. Sobald der Bal­lett­un­ter­richt wie­der star­ten kann, wird dies von Sei­ten der Stadt Kulm­bach sowie der Städ­ti­schen Musik­schu­le bekannt­ge­ge­ben. Der Bal­lett­un­ter­richt am 31.01.2024 fin­det noch regu­lär statt.

Zur Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulmbach:

Über 20 Musik­in­stru­men­te kön­nen an der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach erlernt wer­den, der Unter­richt fin­det sowohl für Kin­der als auch Erwach­se­ne statt. Neben dem klas­si­schen Instru­men­tal­un­ter­richt wird Solo­ge­sang, Bal­lett- und Jazz-Dance sowie eine gro­ße Aus­wahl an Ensem­b­le­un­ter­richt ange­bo­ten. Auch im Bereich der musi­ka­li­schen Früh­erzie­hung hat die Musik­schu­le eine gro­ße Aus­wahl an Kur­sen im Reper­toire. Alle Inter­es­sier­ten kön­nen sich auf der Home­page www​.kulm​bach​.de/​m​u​s​i​k​s​c​h​ule über das Ange­bot der Städ­ti­schen Musik­schu­le informieren.