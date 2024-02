John­ny & The Yooahoos

Live In Con­cert Frei­tag, 09.02.2024

John­ny & The Yaao­hoos ist eine aus dem Münch­ner Umland stam­men­de Blue­grass Band. Indie­folk, Ame­ri­ca­na, Retro­blue­grass oder doch das alt­be­kann­te eige­ne Ding… was macht denn die­se Kapel­le nun für einen Sound? Eines machen die­se Vier auf jeden Fall, und das ist Spaß: drei­stim­mi­ger Gesang, Ban­jo, Man­do­li­ne, Gitar­re, Kon­tra­bass und gele­gent­li­che Aus­flü­ge in gen­re­frem­de Klangsphären.

Und mit die­ser Mix­tur rei­hen sie sich ein, zwi­schen Groß­stadt­dunst und länd­li­cher Idyl­le, vie­len Tönen und unab­ding­ba­rer Raw­ness, Ver­gan­gen­heits­nost­al­gie und dem Blick nach vor­ne oder auch ins Jetzt.

Und am aller­lieb­sten tun sie das live.

Des­we­gen: Kom­met, höret und stau­net, wenn John­ny & the Yoo­ahoos aufspielen!

Prei­se: 18,- €, ermä­ßigt 16,- € | VVK 17,50 €, ermä­ßigt 15,30 € (inkl. VVK- und Systemgebühren)

Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 21 (09191/3515930). Sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de

blu­men­group

Amphi­try­on Or The Ori­gin Of Hercules

Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forch­heim. Ter­mi­ne: Sams­tag, 10.02.2024, 20.00 Uhr – Sonn­tag, 11.02.2024, 17.00 Uhr

Im Febru­ar 2024 spielt die blu­men­group in zwei Vor­stel­lun­gen eine Neu­auf­la­ge ihrer Pro­duk­ti­on „Amphi­try­on“ mit dem Text Hein­rich von Kleists, neu­en Akteu­ren und viel neu­er Musik. „Amphi­try­on Rel­oa­ded“ sozu­sa­gen. Erzählt wird in der von Hein­rich von Kleist geschrie­be­nen Tra­gi­ko­mö­die mit Tief­gang eine Geschich­te der grie­chi­schen Mytho­lo­gie, von der die mei­sten heut­zu­ta­ge nur noch die Fol­ge ken­nen: Die Geburt des Halb­got­tes Her­ku­les. Unter der Ober­flä­che geht es um die The­men Iden­ti­tät, Ver­trau­en, Mani­pu­la­ti­on und Machtanmaßung.

Typisch für Insze­nie­run­gen der blu­men­group ist die Ver­bin­dung von Unter­hal­tung und Hoch­kul­tur, so dass sich der Zuschau­er auf eine Insze­nie­rung des klas­si­schen Thea­ter­texts gewürzt mit Come­dy und Show­ele­men­ten freu­en darf.

Unter der Regie von Janet Sier­ing spie­len Anna K. Nüt­zel, Mari­an­ne Kun­kel, Sarah Gra­s­ser, Tama­ra Buch­fel­der, Anna Bühl und Aygün Salik.

Prei­se: 12,- €, ermä­ßigt 10,- € | VVK 11,- €, ermä­ßigt 9,- € (inkl. VVK- und Systemgebühren)

Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930). Sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de