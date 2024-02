„Fast­nacht in Fran­ken“ live aus Veits­höch­heim am 2. Febru­ar 2024 im BR Fernsehen

Der Count­down läuft, in drei Tagen heißt es wie­der „Es lebe uns­re Fasenacht“, wenn „Fast­nacht in Fran­ken“, die Prunk­sit­zung des Fast­nacht-Ver­band Fran­ken, live gesen­det wird – mit Musik, Tanz, Büt­ten­re­den und viel pro­mi­nen­tem Publi­kum aus Poli­tik und Gesell­schaft, das wie­der aller­hand när­ri­schen Spott aus­hal­ten muss. Die rund drei­ein­halb­stün­di­ge Sen­dung kommt am Frei­tag, 2. Febru­ar 2024, ab 19.00 Uhr live aus den Main­fran­ken­sä­len in Veits­höch­heim – zu sehen im BR Fern­se­hen und in der ARD Media­thek. Von 17.30 bis 18.30 Uhr berich­tet die Abend­schau im BR Fern­se­hen bereits live vom Gesche­hen am Roten Teppich.

Vie­le bekann­te Fast­nacht­stars ste­hen auch in die­sem Jahr wie­der auf der gro­ßen Büh­ne: „Dreggs­agg“ Michl Mül­ler, Bauch­red­ner Seba­sti­an Reich mit Nil­pferd­da­me Aman­da, „Putz­fraa“ Ines Proc­ter, das Komö­di­an­ten-Duo Vol­ker Heiß­mann & Mar­tin Ras­sau als Wal­traud und Marie­chen, Büt­ten­red­ner Peter Kuhn und der Mann am Kla­vier Mat­thi­as Walz, Klaus Karl-Kraus und die A‑ca­pel­la-Band Viva Voce. Aus der Ober­pfalz reist wie­der die Alt­nei­hau­ser Feierwehrkapell’n an, um ihren Spott über den frän­ki­schen Gast­ge­bern aus­zu­schüt­ten. Nach ihrem gran­dio­sen Debüt im ver­gan­ge­nen Jahr wer­den Gan­ki­no Cir­cus in die­sem Jahr wie­der in Veits­höch­heim auftreten.

Zum ersten Mal dabei sind Lub­ber und Bab­bo ali­as Tho­mas Klug und Mat­thi­as Schmel­zer aus dem unter­frän­ki­schen Ober­schwapp­ach – aus dem­sel­ben Ort wie Oti Schmel­zer, der natür­lich auch nicht feh­len darf. Pre­miè­re fei­ert außer­dem Tobi­as Boeck, bekannt aus den Brettl-Spit­zen im BR Fern­se­hen und von BR Hei­mat. Er wird in die­sem Jahr das Eröff­nungs­lied „Es lebe uns­re Fasenacht“ singen.

Mit ihren tän­ze­ri­schen Dar­bie­tun­gen sind in die­sem Jahr die Besen­bin­der vom Kar­ne­val-Club Röt­ten­bach dabei sowie die vier Tanz­ma­rie­chen Melina Meiß­ner, Aen­ne Reb­han, Melis­sa Wacker und Nia Linn Birk von der Tanz­sport­gar­de Cobur­ger Mohr, die bei der Deut­schen Mei­ster­schaft die Plät­ze 1 bis 4 belegt haben.

Als Sit­zungs­prä­si­dent führt Chri­stoph Maul aus Schil­lings­fürst durchs Programm.

När­ri­sche und musi­ka­li­sche Büh­nen­bei­trä­ge 2024

Die Alt­nei­hau­ser Feierwehrkapell’n aus Win­di­sche­schen­bach (Lkr. Neu­stadt a. d. Wald­na­ab, Oberpfalz)

Vol­ker Heiß­mann und Mar­tin Ras­sau aus Fürth (Mit­tel­fran­ken)

Klaus Karl-Kraus aus Erlan­gen (Mit­tel­fran­ken)

Peter Kuhn aus Schwein­furt (Unter­fran­ken)

Michl Mül­ler aus Bad Kis­sin­gen (Unter­fran­ken)

Ines Proc­ter aus Erla­brunn (Lkr. Würz­burg, Unterfranken)

Seba­sti­an Reich aus Würz­burg (Unter­fran­ken)

Oti Schmel­zer aus Ober­schwapp­ach (Lkr. Haß­ber­ge, Unterfranken)

Lub­ber und Bab­bo aus Ober­schwapp­ach (Lkr. Haß­ber­ge, Unterfranken)

Viva Voce aus Ans­bach (Mit­tel­fran­ken)

Mat­thi­as Walz aus Karl­stadt (Lkr. Main-Spes­sart, Unterfranken)

Gan­ki­no Cir­cus aus Die­ten­ho­fen (Lkr. Ans­bach, Mittelfranken)

Eröff­nungs­lied: Tobi­as Boeck aus Schwa­bach (Mit­tel­fran­ken)

Sit­zungs­prä­si­dent: Chri­stoph Maul aus Schil­lings­fürst (Lkr. Ans­bach, Mittelfranken)

Tanz-Dar­bie­tun­gen 2024

Die Besen­bin­der vom Kar­ne­val-Club Röt­ten­bach (Lkr. Erlan­gen-Höch­stadt, Mittelfranken)

Soli­sten­med­ley der vier Tanz­ma­rie­chen Melina Meiß­ner, Aen­ne Reb­han, Melis­sa Wacker und Nia Linn Birk von der Tanz­sport­gar­de Cobur­ger Mohr (Lkr. Coburg, Oberfranken)

dazu beglei­tend die Ture­dan­cer Zellin­gen (Lkr. Main-Spes­sart, Unter­fran­ken), die Tanz-Sport-Gar­de Veits­höch­heim (Lkr. Würz­burg, Unter­fran­ken) und die Brauch­tums­grup­pen Spal­ter Fleck­li, Aller­s­ber­ger Fleck­las­he­xen (bei­de Lkr. Roth, Mit­tel­fran­ken) und Ober­öls­ba­cher Fou­s­a­nöch­ter (Lkr. Neu­markt i. d. Oberpfalz)

Die Musik kommt in bewähr­ter Form vom Pavel San­dorf Orche­ster aus Schwar­zen­bruck (Lkr. Nürn­ber­ger Land, Mittelfranken)

„Fast­nacht in Fran­ken“ – online auf allen Kanälen

Die „Fast­nacht in Fran­ken“ wird per Live­stream in die ARD Media­thek und auf BR24 über­tra­gen. Auf Face­book sind bereits seit Mon­tag, 29. Janu­ar 2024, die ersten Bil­der und Hin­ter­grund-Geschich­ten rund um die „Fast­nacht in Fran­ken“ zu sehen. Auch wäh­rend der Sen­dung fin­den die Zuschau­er und Zuschaue­rin­nen auf Face­book (Fast­nacht in Fran­ken) und Insta­gram (BR Fran­ken) ganz aktu­ell Sen­dungs­aus­schnit­te, Zitat­tafeln und Back­stage-Bil­der der Auf­trit­te zum Tei­len, Liken und Ver­lin­ken. Am Sen­dungs­abend ermög­licht eine Insta­gram-Sto­ry einen Blick hin­ter die Kulis­sen der Kultsendung.

Mit­mach­ak­ti­on „Fast­nacht-Gour­met“

Bei der Mit­mach­ak­ti­on zur „Fast­nacht in Fran­ken“ 2024 geht es um die besten frän­ki­schen Rezep­te für einen gemüt­li­chen Fast­nacht-Fern­seh­abend, egal, ob herz­haf­tes Schlem­mer­ge­richt oder süße Ver­su­chung. Die Fast­nacht-Redak­ti­on wird einen „Fast­nacht-Gour­met“ küren und freut sich über zahl­rei­che Rezept- und Foto-Ein­sen­dun­gen unter br​.de/​f​a​s​t​n​a​cht. Die Akti­on läuft bis Ascher­mitt­woch, 14. Febru­ar 2024.

Fast­nacht in Franken

Die „Fast­nacht in Fran­ken“ wird seit 1987 aus­ge­strahlt und ist im BR Fern­se­hen seit den 1990er-Jah­ren die erfolg­reich­ste Sen­dung über­haupt. Im ersten Jahr kam „Fast­nacht in Fran­ken“ noch aus dem ober­frän­ki­schen Lich­ten­fels, seit 1988 fin­det sie in den Main­fran­ken­sä­len in Veits­höch­heim statt.

Die Sen­de­ter­mi­ne 2024 im BR Fernsehen

Prunk­sit­zung des Fast­nacht-Ver­band Franken

Frei­tag, 2. Febru­ar, 19.00 Uhr (live)

Sams­tag, 3. Febru­ar, 20.15 Uhr (Wdh.)

Faschings­diens­tag, 13. Febru­ar, 12.30 Uhr (Wdh.)

Veits­höch­heim außer Rand und Band

Pro­mi­nen­te und Nar­ren im Fastnachtsfieber

Sams­tag, 3. Febru­ar, 19.30 Uhr

Faschings­diens­tag, 13. Febru­ar, 12.00 Uhr (Wdh.)

Fast­nacht in Fran­ken – jung und närrisch

Sonn­tag, 11. Febru­ar, 18.45 Uhr

Rosen­mon­tag, 12. Febru­ar, 11.40 Uhr (Wdh.)

Alle Fast­nachts­sen­dun­gen sind nach Aus­strah­lung in der ARD Media­thek unter https://​www​.ard​me​dia​thek​.de/​b​r​/​f​a​s​t​n​a​c​h​t​-​i​n​-​f​r​a​n​ken abrufbar.