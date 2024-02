Der För­der­ver­ein der Forch­hei­mer Berg­wacht sucht Fotos von der Ein­wei­hung der Berg­wacht­hüt­te am Walberla:

„Wir sind ja seit eini­ger Zeit dabei, unse­re Berg­wacht­hüt­te am Wal­ber­la bei Schlaifhau­sen zu reno­vie­ren. Wie haben vor, eine Tafel zu machen, wo die Chro­nik und ein Foto der alten Hüt­te drauf ist. Lei­der haben wir ein Foto nur in pdf For­mat in sehr schlech­ter Qua­li­tät (sie­he Bild links).

In die­ser Chro­nik ist auf­ge­führt, dass bei der Ein­wei­hung die Pres­se und vie­le Men­schen vor Ort waren. Jetzt mei­ne Fra­ge – gibt es even­tu­ell noch Fotos von die­sem Tag, viel­leicht sogar den alten Zei­tungs­aus­schnitt? Das Datum der Ein­wei­hung der Berg­wacht­hüt­te und des neu­en Dienst­fahr­zeu­ges war am 10. Mai 1980.“

Hin­wei­se bit­te an foerderverein@​bergwacht-​forchheim.​de

Vie­len Dank!