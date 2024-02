Jan Gern­lein zur bis­he­ri­gen Vor­be­rei­tung: „So macht es uns als Trai­ner­team ein­fach Spaß“

Der FC Ein­tracht Bam­berg befin­det sich mit­ten in den Vor­be­rei­tun­gen auf die bevor­ste­hen­de Rück­run­de in der Regio­nal­li­ga Bay­ern. Der Test­spiel­auf­takt fand bereits am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de statt und ende­te mit einem viel­ver­spre­chen­den 2:2‑Unentschieden beim FC Augs­burg II (aktu­ell auf Rang 7 in der Regio­nal­li­ga-Tabel­le). „Das war ein super Test mit vie­len Erkennt­nis­sen – solch ein Spiel bringt uns extrem wei­ter“, resü­mier­te ein zufrie­de­ner FCE-Coach Jan Gernlein.

Bereits am Sams­tag, 3. Febru­ar 2024, ste­hen die Dom­rei­ter, zu Gast beim Lan­des­li­gi­sten 1. FC Lich­ten­fels, vor einer wei­te­ren wich­ti­gen Pro­be. „Ich erwar­te wie­der eine Prü­fung für unse­re jün­ge­ren Spie­ler im Kader. Die Geg­ner aus der Lan­des­li­ga sind bewusst gewählt, um unse­re Schwer­punk­te gegen eine Unbe­kann­te abzu­ru­fen“, so Gernlein.

Mit dem aktu­el­len Stand der Din­ge nach der Win­ter­pau­se zeigt sich der Trai­ner der Dom­rei­ter zufrie­den: „Die ersten bei­den Wochen lie­fen sehr gut. Die Jungs kamen in einem guten Zustand aus der Pau­se und waren direkt auf­nah­me­fä­hig für neue Inhal­te. So macht es uns als Trai­ner­team ein­fach Spaß.“