Gro­ßer Ebser Faschings­ball des Elfer­ra­tes der Stadt Eber­mann­stadt in der Stadt­hal­le Eber­mann­stadt am 03.02.2024. Ein­lass ist ab 18:30 Uhr, Beginn des Pro­gramms um 20:00 Uhr. Zu jeder vol­len Stun­de bie­tet der Elfer­rat einen kur­zen Ein­blick in sein Pro­gramm mit Auf­trit­ten sei­ner Tanz­grup­pen. Dazwi­schen spielt die Band Essig & Öl in der aus­ver­kauf­ten Stadt­hal­le zum Tanz auf.