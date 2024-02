Die Schüler_​innen des Kur­ses KPG2b der gemein­sa­men Pfle­ge­schu­le des Cari­tas­ver­ban­des für die Erz­diö­ze­se Bam­berg und der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim hat­ten sich Ende ver­gan­ge­nen Jah­res eini­ges ein­fal­len las­sen, um Spen­den­gel­der für das Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt zu sam­meln. Sie orga­ni­sier­ten u.a. eine Niko­laus­fei­er, bei der auch Fami­li­en aus dem Kin­der­hos­piz ein­ge­la­den waren, einen Bücher­ba­sar und mach­ten ihre Mitschüler_​innen, die Dia­ko­nie-Mit­ar­bei­ten­den aus der benach­bar­ten Geschäfts­stel­le und dem Senio­ren­zen­trum Wil­helm Löhe sowie die Bewohner_​innen aus dem Senio­ren­woh­nen am Hein­richs­damm auf das Kin­der­hos­piz auf­merk­sam. Jetzt über­ga­ben sie einen Spen­den­scheck über 935 Euro an Hel­ga San­der, Geschäfts­füh­re­rin der Fran­ken Hos­piz Bam­berg gGmbH (3.v.l.). Sie ver­riet der klei­nen Dele­ga­ti­on der Pfle­ge­schu­le, dass das gesam­mel­te Geld in die Anschaf­fung einer „Sin­nes­oa­se“ fließt: „Das ist ein Zelt mit Aus­klei­dung, aus­ge­pol­stert, mit einem Ster­nen­lich­ter­him­mel und der Mög­lich­keit Musik abzu­spie­len – ein­fach ein Platz zum Kuscheln, der die Sin­ne anspricht und unse­ren Kin­dern gut tut.“ Hel­ga San­der bedank­te sich herz­lich für das Enga­ge­ment der Pflege-Schüler_innen.