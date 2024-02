Die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml (CSU) lädt zur Bür­ger­sprech­stun­de ein. Die näch­sten Ter­mi­ne sind am 6. Febru­ar und am 20. Febru­ar 2024. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus dem Stimm­kreis kön­nen sich zur Bespre­chung ihrer Anlie­gen zwi­schen einer Tele­fon­kon­fe­renz oder einem Besuch im Abge­ord­ne­ten­bü­ro, Luit­pold­str. 55 in Bam­berg, entscheiden.

Die Anmel­dung zur Sprech­stun­de ist unter der Tele­fon­num­mer 0951–96439743 möglich.