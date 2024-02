Mit­Mach­Kli­ma Bam­berg ruft zur Betei­li­gung am Hoch­beet-Pro­jekt auf

In Koope­ra­ti­on mit Ess­ba­re Stadt Bam­berg ruft das Pro­jekt Mit­Mach­Kli­ma Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dazu auf, bei der Schaf­fung von drei neu­en Hoch­bee­ten in Bam­berg mit­zu­ma­chen. Dazu wer­den Stand­ort­wün­sche aus der Bevöl­ke­rung erbe­ten und Men­schen gesucht, die einen Hoch­beet-Stand­ort in Ihrer Nach­bar­schaft betreu­en möch­ten. Bereits im kom­men­den Früh­jahr soll der Auf­bau der Hoch­bee­te star­ten und somit das inno­va­ti­ve Kon­zept der Ess­ba­ren Stadt wei­ter­ge­führt werden.

In den ver­schie­de­nen Bam­ber­ger Stadt­tei­len gibt es auf Initia­ti­ve der Ess­ba­ren Stadt Bam­berg, mitt­ler­wei­le rund 30 Hoch­bee­te. Die Idee dahin­ter: Hier kom­men die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern auf öffent­li­chen Plät­zen zusam­men, um gemein­sam Hoch­bee­te mit einer Viel­zahl von Gemü­se­sor­ten und Kräu­tern zu bepflan­zen und zu pfle­gen – loka­ler Gemü­se- und Kräu­ter­an­bau also mit kur­zen Lie­fer­ket­ten: In Zei­ten des Kli­ma­wan­dels ein zen­tra­les The­ma, das so in das öffent­li­che Bewusst­sein rückt. Hin­zu kommt, dass sol­che Pro­jek­te den Men­schen in einem Stadt­quar­tier die wun­der­ba­re Gele­gen­heit bie­ten, sich zu ver­net­zen, ihre eige­ne Nach­bar­schaft mit­zu­ge­stal­ten und die Gemein­schaft zu stärken.

Die­ses Erfolgs­mo­dell soll nun wei­ter aus­ge­baut wer­den. Wenn auch Sie Lust haben, in Ihrem Stadt­teil ein Hoch­beet zu pfle­gen, dann brin­gen Sie doch ein­fach Ihren Stand­ort­wunsch beim Pro­jekt-Team des Mit­Mach­Kli­mas ein. Viel­leicht gibt es aber auch schon ein Hoch­beet in Ihrer Nach­bar­schaft, das auf Ihren Grü­nen Dau­men war­tet. Eine Über­sicht aller bis­he­ri­gen Stand­or­te fin­den Sie unter https://​www​.tran​si​ti​on​-bam​berg​.de/​e​s​s​b​a​r​e​s​t​a​d​t​/​e​s​s​b​a​r​e​s​t​a​d​t​_​s​t​a​n​d​o​r​t​e​.​h​tml