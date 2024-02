Komm sing mit! Chor­fe­sti­val „Bam­berg ganz Chor“ am 22.06.2024 in Bamberg!

Sing­be­gei­ster­te Men­schen, jun­ge und alte Män­ner, erfah­re­ne und sol­che, die es ein­fach mal pro­bie­ren möch­ten, sind herz­lich ein­ge­la­den, an unse­ren Pro­ben und Auf­trit­ten teilzunehmen.

Wir, der Gesang­ver­ein im Stei­ger­wald Bur­ge­brach e.V., wer­den u.a. am Sams­tag, 22.06.2024 am Chor­fe­sti­val (Nacht der Chö­re) in Bam­berg teil­neh­men und in geist­li­ches Lied­gut prä­sen­tie­ren. Wenn du Lust hast mit­zu­sin­gen, dann komm doch zu uns in den Chor! Im Mit­tel­punkt der Arbeit steht dabei die Freu­de am Sin­gen unter qua­li­fi­zier­ter Anlei­tung. Bei den gemein­sa­men Pro­ben kannst du dich mit uns auf die Auf­füh­run­gen vor­be­rei­ten. Wir tref­fen uns jeden Don­ners­tag um 20.00 Uhr zur Sing­stun­de im Ver­eins­lo­kal Braue­rei Gast­hof Schwan in Burgebrach.

Über uns

Wir, der Gesang­ver­ein im Stei­ger­wald Bur­ge­brach e.V., gehö­ren zu den Tra­di­ti­ons-Chö­ren im Sän­ger­kreis Bam­berg – 1858 gegrün­det. Der Chor ist ein rei­ner A‑cap­pel­la-Chor, das heißt, er singt aus­schließ­lich als Vokal­ensem­ble in der vier­stim­mi­gen Beset­zung Tenor 1, Tenor 2, Bass 1, Bass 2. Der Chor besteht gegen­wär­tig aus 32 akti­ven Sän­gern. Die Chor­lei­tung obliegt Herrn Rein­hold Stu­brach.

Was sin­gen wir?

Das Reper­toire des Cho­res ist viel­sei­tig. Es umfasst neben dem deut­schen und euro­päi­schen Volks­lied, den deut­schen Schla­ger, geist­li­ches Lied­gut und die Wer­ke der klas­si­schen Män­ner­chor­li­te­ra­tur, unter ande­rem von Schu­bert, Sil­cher, Beet­ho­ven, Ver­di, Men­dels­sohn Bar­thol­dy usw. sowie von zeit­ge­nös­si­schen Komponisten.

Die Teil­nah­me ist kosten­frei. Ein Vor­sin­gen ist nicht erfor­der­lich. Wer Freu­de am Sin­gen hat, kann kom­men und mitsingen.

Noch Fra­gen?

Wenn du noch Fra­gen hast oder Infor­ma­tio­nen brauchst, kannst du dich an uns wen­den – tele­fo­nisch unter 0151–28883417 oder per Email info@​gv-​burgebrach.​de.