Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Zu stark aufs Gas gedrückt

Mit hohem Sach­scha­den ende­te am gest­ri­gen Mitt­woch, 31.01.2024, ein Ein­park­man­nö­ver in der Inne­ren Brucker Straße.

Gegen 13:50 Uhr woll­te ein 85-jäh­ri­ger Erlan­ger mit sei­nem Pkw in eine Park­lücke ein­fah­ren. Beim Rück­wärts­ran­gie­ren drück­te er das Gas­pe­dal aller­dings viel zu kräf­tig, so dass sein BMW stark beschleu­nig­te und gegen ein gepark­tes Fahr­zeug stieß. Erst nach dem Auf­prall in einer Haus­mau­er ende­te die Rück­wärts­fahrt, auch die Gebäu­de­fas­sa­de wur­de hier­durch noch in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Zu einer Gefähr­dung von Pas­san­ten kam es nicht, auch der Fah­rer blieb unverletzt.

Aller­dings wur­de Pkw des Ver­ur­sa­chers so stark im Heck­be­reich beschä­digt, dass er nicht mehr fahr­be­reit war und abge­schleppt wer­den muss­te. Der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den des Unfalls wird auf ca.

30.000 Euro geschätzt. Auf­grund des hohen Lebens­al­ters des Unfall­ver­ur­sa­chers wir auch die Fahr­erlaub­nis­be­hör­de über den Vor­fall infor­miert. Die­se wird dann die wei­te­re Eig­nung des Senio­ren als Kraft­fahr­zeug­füh­rer überprüfen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht – Zeu­gen gesucht

Ecken­tal, OT Eschen­au – Am Diens­tag, den 23.01.2024, park­te eine 35-jäh­ri­ge Ver­kehrs­teil­neh­me­rin gegen 08:30 Uhr, ihren Pkw der Mar­ke VW-Sha­ran, Far­be Schwarz, auf einem der Park­plät­ze, wel­che zu einem Bau­markt in der Dr.-Otto-Leich-Straße gehö­ren. Nach­dem die Frau, wel­che mit ihrem Klein­kind beim Ein­kau­fen war, zu ihrem Pkw zurück kam, stell­te sie eine Ein­del­lung an der Bei­fah­rer­tü­re ihres Pkw fest. Der bis­lang unbe­kann­te Ver­ur­sa­cher war nicht mehr vor Ort. An dem Pkw ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 800 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Auto wur­de zerkratzt

Am Mitt­woch Mittag/​Nachmittag wur­de in der Eger­län­der Stra­ße in Her­zo­gen­au­rach die Motor­hau­be eines Pkw groß­flä­chig zerkratzt.

Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1000,- Euro.

Meh­re­re Laden­dieb­stäh­le in Herzogenaurach

Am Mitt­woch Abend ent­wen­de­te eine 69-jäh­ri­ge Frau in einem Lebens­mit­tel­markt in Her­zo­gen­au­rach Lebens­mit­tel und eine Strumpf­ho­se im Wert von 6,- Euro. Die Die­bin steck­te die Ware in Ihre Tasche, bezahl­te ande­re Ware und ver­ließ das Geschäft. Dies hat­te zur Fol­ge, dass Ihr ein Haus­ver­bot für 2 Jah­re erteilt wurde.

Im glei­chen Lebens­mit­tel­markt kam es bereits am Nach­mit­tag zu einem Laden­dieb­stahl. Hier ent­wen­de ein 41-jäh­ri­ger zwei alko­ho­li­sche Geträn­ke im Wert von 4,- Euro. Er steck­te die Ware in sei­ne Umhän­ge­ta­sche und ver­ließ danach das Geschäft.

Im Rah­men der Sach­be­ar­bei­tung stell­te sich her­aus, dass gegen den Dieb auch Fahn­dungs­tref­fer vor­la­gen. Die­se wur­den mit abgearbeitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Bau­er­pro­test in Adelsdorf

Gestern kurz vor 18.00 Uhr fuh­ren meh­re­re Land­wir­te beim Aldi-Zen­tral­la­ger in Adels­dorf vor und blockier­ten eine Fahr­spur der Holz­äcker­stra­ße. Die an der Demon­stra­ti­on betei­lig­ten rund 80 Trak­to­ren und 300 Per­so­nen lie­ßen die Fir­men­zu­fahrt größ­ten­teils frei und ermög­lich­ten auch den heim­fah­ren­den Mit­ar­bei­tern die Durch­fahrt. Mit Unter­bre­chun­gen wur­de nur der abflie­ßen­de Lkw-Ver­kehr von Aldi behin­dert. Ziel der Akti­on war die For­de­rung nach einer Posi­tio­nie­rung des Han­dels­rie­sen zu den aktu­el­len Bau­ern­pro­te­sten. Dies wur­de auch von Hand­wer­kern, Rent­nern und, wie berich­tet wird, von Kin­dern unter­stützt. Die Poli­zei Höch­stadt war vor Ort und betreu­te die im Vor­feld nicht ange­mel­de­te Versammlung.

Tat­säch­lich erklär­te ein Ver­ant­wort­li­cher des Zen­tral­la­gers von Aldi-Süd dann Gesprächs­be­reit­schaft und einig­te sich mit den Ver­samm­lungs­lei­tern in einem rund ein­stün­di­gen Gespräch dar­auf, das Ansin­nen der Land­wir­te an die Fir­men­lei­tung weiterzugeben.

Die Ver­samm­lung ende­te um 21.30 Uhr und ver­lief fried­lich. Es dau­er­te aller­dings noch bis 22.30 Uhr, bis alle Trak­to­ren weg­ge­fah­ren waren.